Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования и PTV Group, производитель технологий для планирования трафика, договорились о совместном международном сотрудничестве. В рамках нового соглашения специалисты по моделированию компании Simetra вместе с командой PTV Group будут разрабатывать мультимодальные транспортные модели для международных проектов.

Первые совместные проекты в области моделирования транспортных потоков уже стартовали в странах Ближнего Востока и Европейского союза.

«Simetra – надежный партнер PTV Group уже много лет. Для меня очень важно, что две наши классные команды станут еще более плотно общаться в международных проектах. Мы ценим профессиональные компетенции команды Simetra, которые востребованы также и за пределами Российской Федерации, в международных проектах. Здорово, что Simetra будет рядом с нами, и что мы вместе сможем принять все те вызовы, которые готовит нам будущее», – сказал Петер Мель, вице-президент по продажам в Центральной и Восточной Европе компании PTV Group.

Подписанное сотрудничество — очередной этап работы Simetra с PTV Group. Команда Simetra («А+С Транспроект») занимается поставками продуктов PTV с 2004 г., а также использует их в собственных проектах на территории России и СНГ и проводит встречи пользователей программных решений PTV.

«Обмен опытом с таким мировым лидером как компания PTV Group позволяет нам применять лучшие международные практики. Среди них модели цепочек поездок или Activity Based подход – направление в моделировании, которое пока не применяется в России, и которое позволяет создавать модель на основе детально проработанной картины всех перемещений людей. Использование таких инструментов повышает качество транспортного планирования и дает дополнительные возможности для сотрудничества с инновационными и требовательными клиентами, среди которых, например, Департамент транспорта Москвы или Минтранс России, для которых мы создавали транспортную модель РФ в составе АСУ ТК. Работа с PTV Group в партнерских проектах важна для нас — это позволяет держать руку на пульсе мировых тенденций и подтверждать свою квалификацию в международных проектах. А также дает необходимый драйв всей нашей команде», – отметил Кристиан Беттгер, директор по развитию компании Simetra.

PTV Group – производитель программного обеспечения для транспортного планирования и моделирования с 40-летней историей. С 2018 г. компания принадлежит автомобильному холдингу Porsche SE. В числе активных компетенций PTV Group – создание сложных многоуровневых транспортных моделей, моделирование автономных и подключенных транспортных средств, автоматизация логистики крупных компаний. Клиентами PTV Group являются департаменты транспорта по всему миру, Deutsche Bahn, DHL, Bosch, Всемирный банк и другие крупные компании и организации.