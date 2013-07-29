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Robinson Richard Робинсон Ричард
СОБЫТИЯ
|29.07.2013
|Аналитики: Apple, Google и Microsoft угрожают производителям навигаторов 2
|04.07.2012
|Google обвинен в краже идеи у стартапа 2
|19.10.2009
|Рынку навигаторов предрекли конец роста 2
Публикаций - 4, упоминаний - 7
Robinson Richard и организации, системы, технологии, персоны:
|Арутюнова Татьяна 2 1
|Kim Danny - Ким Дэнни 2 1
|Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Фадеев Михаил 57 1
|The Verge - Издание 617 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Strategy Analytics 285 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|ABI Research 236 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.