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Robinson Richard Робинсон Ричард

СОБЫТИЯ


29.07.2013 Аналитики: Apple, Google и Microsoft угрожают производителям навигаторов 2
04.07.2012 Google обвинен в краже идеи у стартапа 2
19.10.2009 Рынку навигаторов предрекли конец роста 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Robinson Richard и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12679 2
Garmin - Гармин 233 2
TomTom 54 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
MiTAC - Mio Technology 89 1
Apple Inc 13143 1
Microsoft Corporation 25767 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
BMW Group 482 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 142 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Hyundai Motor Company 435 1
Tesla Motors 460 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Ford 434 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26759 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7530 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6401 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3272 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1972 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7381 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5918 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26280 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1505 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14761 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3066 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2215 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5857 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 1
Google Cloud Services 244 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 1
Apple iOS 8575 1
Apple iPad 4009 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7617 1
Google YouTube - Видеохостинг 3001 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 1
Арутюнова Татьяна 2 1
Kim Danny - Ким Дэнни 2 1
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 1
Чернышов Михаил 45 1
Фадеев Михаил 57 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 2
Россия - РФ - Российская федерация 165938 1
Великобритания - Лондон 2431 1
Китай - Тайвань 4242 1
Европа Восточная 3138 1
Дания - Королевство 1335 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13813 1
Европа 24959 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21606 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5104 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8245 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 593 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6048 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5770 1
The Verge - Издание 617 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Strategy Analytics 285 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ABI Research 236 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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