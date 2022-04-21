Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota

Мобильный оператор Yota проанализировал интернет-трафик клиентов, потраченный на музыкальные сервисы с 21 февраля 2022 г. по 17 апреля 2022 г. «Звук» увеличил свою долю в трафике на музыкальные сервисы почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В подборку для аналитики вошли зарубежные сервисы Spotify, Apple Music, SoundCloud и Deezer, а также российские «Звук», Zaycev.net и «VK Музыка».

Наиболее популярным музыкальным сервисом клиентов Yota остается «VK Музыка», на втором месте — Apple Music, а вот третье место в феврале занимал Spotify, но в апреле 2022 г. он уступил его российскому приложению «Звук». Сервис «Звук» увеличил свою долю в интернет-трафике на все восемь приложений почти в два раза: с 0,37% в феврале 2022 г. до 0,71% в апреле 2022 г. Доля Spotify уменьшилась в восемь раз: с 5,03% в феврале 2022 г до 0,63% в апреле 2022 г.

Наибольший прирост объема трафика и количества пользователей показал российский сервис «Звук»: в два и в 1,8 раза соответственно. Менее значительно, но также увеличили свои показатели сервисы «VK Музыка», SoundCloud и Zaycev.net.

Как менялись трафик и количество пользователей Spotify с 21 февраля по 17 апреля 2022 года

Объем интернет-трафика на сервис Spotify с 21 февраля 2022 г. по 17 апреля 2022 г. уменьшился в восемь раз, при этом количество пользователей снизилось лишь в 1,6 раза. Также потерял в объеме трафика и количестве пользователей сервис Deezer: в 3,3 и в 1,2 раза соответственно.

Показатели сервиса Apple Music остались прежними.

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«Интернет-трафик на сервис Spotify пошел на снижение после 6 марта. В это же время о приостановке работы в России объявили платежные системы Visa и Mastercard, что усложнило оплату подписок на зарубежные сервисы. Однако наибольшее снижение показателя пришлось на 12 апреля, на следующий день после полной приостановки деятельности сервиса Spotify на территории России. Нам не удалось проанализировать трафик на “Яндекс.Музыку”. Если же говорить о количестве пользователей сервиса, то оно осталось в рамках средних значений с конца февраля», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.