Стартовал крупнейший в России ИТ-конкурс «Цифровой прорыв-2020»

17 марта стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на конкурс можно подать на сайте цифровойпрорыв.рф.

«Цифровой прорыв» – крупнейшее командное соревнование в сфере информационных технологий. Конкурс проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства. В 2019 году участниками конкурса стали свыше 66 тысяч человек, а в финал конкурса вышли более 3 тысяч участников.

«В этот раз мы планируем провести 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах– 8 хабах. Каждое из них соберет до 600 участников и позволит создать действительно конкурентную среду, обеспечить достойные призы от наших партнеров. Каждый партнер, в свою очередь, получит множество различных решений актуальных бизнес-задач. Над каждым кейсом будет работать не одна-две команды, а минимум 10. Что касается финала, то как и в прошлом сезоне, он пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет 1500 конкурсантов. Финал конкурса запланирован на осень 2020», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Сейчас, согласно индексу «Цифровая Россия», уровень проникновения «цифры» в регионы превышает 60%, а в наиболее продвинутых – перевалил за 75%. Одновременно с этим доля IT-специалистов составляет лишь 2,44%от занятого населения. И в будущем потребность в ИТ-специалистах продолжит только расти.

«К примеру, сейчас, во время распространения новой коронавирусной инфекции, все более актуальными становятся вопросы удаленной работы на дому, онлайн-обучения в вузах и школах, а также удаленной доставки различных товаров (развитие электронной коммерции). Таким образом, новые вызовы становятся дополнительными возможностями для развития ИТ-отрасли, что требует большего количества соответствующих специалистов», – отметил Алексей Комиссаров.

Участником конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ. В соревнованиях могут принять участие программисты, инженеры, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, специалисты в области data science, менеджеры проектов, дизайнеры программного обеспечения, аниматоры, гейм-дизайнеры, специалисты по UX/UI и прочие специалисты IT-отрасли.

Кроме соревновательной составляющей, программа финала будет включать образовательную часть (воркшопы и мастер-классы), а также специальную и деловые программы для амбассадоров, партнеров и экспертов.

Участники получат широкий выбор возможностей: стажировки, трудоустройства, менторская поддержка при разработке проектов, образовательная программа, денежные призы. Общий призовой фонд во втором сезоне конкурса составит 40 миллионов рублей.

Формировать кейсы будут государственные и коммерческие партнеры конкурса, в числе которых госкорпорация «Росатом», «Газпром Нефть», «Ростелеком», провайдер платежных и финансовых сервисов QIWI.

Конкурс пройдет в несколько этапов. Первый – подача заявки и регистрация; второй – онлайн-тестирование на предмет цифровой грамотности на наличие базовых знаний и навыков, необходимых для специалистов в IT-секторе.

Участники, которые успешно пройдут онлайн-тестирование, перейдут ктретьему этапу– им предстоит объединиться в команды и принять участие в 8 очных региональных отборочных хакатонах.

Во время регионального этапа команды смогут консультироваться у экспертов, предоставленных партнерами конкурса. Кейсы будут представлять собой расширенные описания проблемных ситуаций, а не технических описаний конкретных задач. Такой подход позволит участникам применить творческие навыки при разработке цифровых сервисов и представить максимально эффективные решения. В рамках регионального этапа будут отобраны лучшие команды, которые получат приглашение на финальный хакатон.

Финал проекта, как и в прошлом сезоне, пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет 1500 конкурсантов. Кроме соревновательной составляющей, программа будет включать образовательную часть (воркшопы и мастер-классы), а также специальную и деловые программы для амбассадоров, партнеров и экспертов.

В финале «Цифрового прорыва» примут участие не только состоявшиеся специалисты, но и лучшие российские школьники, которые будут отобраны Кружковым движением НТИ по итогам Олимпиады НТИ и через другие конкурсные механики, включая конкурс компетенций «Талант 2035».

Контент – оператор конкурса в 2020 году – Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Ассоциация объединяет свыше 100 технологических компаний и экспертов, представляет интересы отрасли в органах власти, привлекает внимание государства к проблемам развития Рунета, поддерживает образовательные и научные проекты в IT-отрасли.

«Общее число вакансий в ИТ растет намного быстрее, чем число вакансий в целом. Происходит изменение требований к квалификации сотрудников. Здорово, что такие конкурсы как «Цифровой прорыв» стимулируют развитие новых высококвалифицированных кадров для цифровой экономики России. Подготовка качественных кадров, всестороннее вовлечение молодежи в работу в ИТ-отрасли, финансовая поддержка молодых проектов – это базис цифровой экономики России», – сказал руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По итогам конкурса будут созданы цифровые профили участников и команд. Цифровые профили проектных команд, состоящие из кратких портфолио, станут удобным инструментом для компаний-партнеров в поиске команд-разработчиков. Цифровые профили участников, состоящие из персонального рейтинга по результатам ассесмента и образовательной программы, помогут потенциальным работодателям найти необходимых специалистов, построить личную траекторию профессионального развития участника.

«Плодотворное сотрудничество с финалистами конкурса «Цифровой Прорыв» в 2019 году положительно сказалось на нашем решении поддержать и новый поток. В этом году доступ к реализации технологических проектов бизнеса и государства на «Профессионалах 4.0» получат 2700 полуфиналистов и финалистов конкурса. Скорость и интенсивность реализации проектов в корпорациях и органах государственной власти существенно повышается, поэтому компетенции программистов, инженеров, аналитиков, дизайнеров и представителей других «цифровых» профессий сейчас востребованы как никогда», – отметил Николай Долгов, директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0» компании «Газпром нефть».

«Финансовая отрасль всегда была одним из самых конкурентных рынков человеческого капитала. Именно там, работающим на стыке технологий и финансов, необходимы профессиональные кадры, способные к быстрой адаптации и генерации новых решений практически сразу. Цифровой прорыв, площадка, где мы не просто решаем кадровые вопросы, мы ищем новые подходы к управленческим решениям в уже сформировавшемся рынке. Участие компании QIWI в проекте напрямую связано с нашими стратегическими целями поддерживать финтех отрасль и рынок финансового образования. Мы, как бизнес-сообщество, должны действовать вместе в рамках подобных инициатив, поскольку только работа сообща, в партнёрстве, поможет нам сформировать конкурентный кадровый рынок из высококлассных специалистов, а также заложить основу в части современного цифрового образования», – сказал Борис Ким, генеральный директор QIWI

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».