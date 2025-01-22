TON Crystal
TON Crystal и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 1987 2
|Google LLC 11777 1
|Apple Inc 12103 1
|TON Issuer 5 2
|ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
|NanduQ - Qiwi 996 2
|United Traders 2 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 2
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 2
|Дуров Павел 292 2
|Абызов Михаил 66 2
|Абрамович Роман 46 2
|Якобашвили Давид 16 2
|Солонин Сергей 104 2
|Дуров Николай 21 1
|Сальманов Олег 4 1
|Ракишев Кенес 43 1
|Марков Алексей 6 1
|Мендлеев Сергей 1 1
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