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TON Crystal



22.01.2025 Telegram вернулся к блокчейн-платформе, от которой его заставили отказаться власти США 1
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

TON Crystal и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1987 2
Google LLC 11777 1
Apple Inc 12103 1
TON Issuer 5 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
NanduQ - Qiwi 996 2
United Traders 2 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 2
Free TON Community 6 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1493 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6943 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1446 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 95 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 52 2
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 38 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 2
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Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
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Солонин Сергей 104 2
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Сальманов Олег 4 1
Ракишев Кенес 43 1
Марков Алексей 6 1
Мендлеев Сергей 1 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
США - Нью-Йорк штат 240 2
США - Нью-Йорк 3098 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 2
Казахстан - Республика 5527 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 1
Сербия - Белград 57 1
Италия - Итальянская Республика 4354 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
Сербия - Республика 336 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 2
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Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6701 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Forbes - Форбс 817 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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