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Группа «М.Видео-Эльдорадо» создала комитета по стратегии и цифровой трансформации

Бизнес Кадры Ритейл Розница Интернет Техника

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой объявила о создании комитета совета директоров по стратегии и цифровой трансформации.

Комитет, избранный из членов совета директоров, будет оказывать содействие менеджменту и совету директоров в определении ключевых направлений стратегии группы «М.Видео-Эльдорадо», в том числе, дальнейшей цифровой трансформации компании и развития онлайн-бизнеса группы.

В состав комитета по стратегии и цифровой трансформации вошли: Эльдар Вагапов, неисполнительный директор; Вилен Елисеев, неисполнительный директор; Владимир Преображенский, независимый директор; Александр Тынкован, исполнительный директор; Энрике Фернандес, исполнительный директор. Председателем комитета избран Александр Тынкован.

Среди ключевых задач комитата – разработка долгосрочной стратегии группы, учитывающей текущие экономические тренды и потенциал роста, создание рекомендаций для Совета директоров по приоритетным направлениям в сфере цифровой трансформации и информационных технологий, включая приоритетные проекты для инвестирования, вопросы безопасности, стратегических партнерств.

Председатель совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев сказал: «М.Видео-Эльдорадо» выше ожиданий прошла все плановые и неплановые вызовы последних лет: мы успешно завершили интеграцию «Эльдорадо» и трансформацию «М.Видео» в единую группу, ставшую одним из крупнейших публичных ритейлеров в секторе потребительской электроники в мире. Менее чем за два года мы отладили все операционные процессы в рамках стратегии «одна компания – два бренда», полностью трансформировались в онлайн-бизнес и перешли на модель One Retail, которая определяет дальнейший вектор развития этого бизнеса. Выделенный комитет в составе совета директоров – логичный шаг, который позволит скоординировать усилия менеджмента и Совета в рамках долгосрочного планирования и дальнейшего роста бизнеса и инвестиционной привлекательности группы».

Александр Тынкован, президент группы «М.Видео-Эльдорадо», председатель комитета по стратегии и цифровой трансформации, сказал: «Группа «М.Видео-Эльдорадо» стоит на пороге технологической трансформации – в будущем конкуренция будет лежать не столько в области развития магазинов или географического присутствия, сколько в сфере технологий и инноваций, которые позволят ритейлеру присутствовать в смартфоне каждого покупателя 24/7. Комитет при совете директоров, объединяющий экспертов с разным опытом, станет консультационной площадкой для менеджмента на этом важном этапе преобразований, что позволит наиболее оптимальным образом пройти этот этап цифровой эволюции компании».



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