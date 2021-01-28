Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином

Сбербанк хочет приобрести контрольную 85-процентную долю в торговой площадке Goods.ru. Сейчас 80% в ней удерживает «М.видео», а еще 20% находятся у президента «М.видео» и основателя Goods.ru Александра Тынкована. Сделку, в результате которой у «М.видео» останется лишь 10-процентная доля, а у Тынкована – 5-процентная, стороны планируют закрыть до конца II квартала 2021 г.

Сберу понадобился Goods.ru

Сбербанк готовится выкупить контрольную долю в торговой площадке Goods.ru, запущенной в 2017 г. председателем правления и президентом «М.видео» Александром Тынкованом. Как сообщили CNews представители банка, после сделки Сбербанку будет принадлежать 85% этого магазина.

Для целей сделки, по данным Сбербанка, Goods.ru оценен приблизительно в 10 млрд руб. По условиям соглашения Сбербанк вложит в развитие Goods.ru порядка 30 млрд руб., выкупит часть долей, принадлежащих «М.видео-Эльдорадо» за 4 млрд руб.

Соглашение о сделке будет заключено в течение первой половины 2021 г., сразу после проверки регулятором – Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На момент публикации материала было подписано только трехстороннее соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса – его подписали представители Сбербанка, «М.видео-Эльдорадо» и Александр Тынкован.

Что изменится

После подписания соглашения Сбербанку отойдет контрольная 85-процентная доля в Goods.ru, при этом доля «М.видео-Эльдорадо» сократится до 10%. Основатель проекта Александр Тынкован будет удерживать оставшиеся 5%.

Goods.ru – это компания ООО «Маркетплейс», основанная, по данным ЕГРЮЛ, в конце августа 2016 г. в Москве. Ее уставной капитал – около 1,249 млрд руб., и 80-процентная доля в нем сейчас принадлежит «М.Видео» (ООО «МВМ»). Доля Александра Тынкована – 20%. Генеральный директор ООО «Маркетплейс» – Соломон Кунин.

Goods.ru скоро станет принадлежать Сбербанку на 85%

На Goods.ru сейчас представлено 2,5 млн товаров, разделенных на 18 основных категорий (статистика Сбербанка). Банк планирует в будущем увеличивать их количество. Между тем, согласно данным из «Контур.фокуса», чистый убыток ООО «Маркетплейс» в 2019 г. достиг 2,4 млрд руб. при выручке в размере 294,1 млн руб.

После заключения сделки все стороны могут войти в совет директоров торговой площадки. Сбербанк собирается создать на ее основе «одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России» и объединить ее с другими своими сервисами –«СберЛогистикой», «СберМаркетом», «Сбер Еаптекой» и «Самокатом». «Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой “Сбера”», – рассказали CNews представители банка.

Группа «М.видео-Эльдорадо» после заключения сделки останется партнером в совместном предприятии со Сбербанком, но сфокусируется на развитии своего основного бизнеса. Группа намерена расширять ассортимент собственного маркетплейса по модели 3P (продажа товаров партнёров без создания товарных запасов) – как в рамках прямых контактов с производителями и ретейлерами, так и через инфраструктуру goods.ru на своей платформе (формат white label), – а также продолжить текущие совместные проекты с Goods.ru.

Как Сбербанк закрепился в e-commerce

Интерес Сбербанка к электронной коммерции проявился еще на этапе многолетнего партнерства с «Яндексом», начавшегося в 2009 г. и завершившегося в июне 2020 г. В конце 2017 г. банк договорился с «Яндексом» о создании на паритетных началах совместного предприятия в сфере электронной коммерции, базой для которого стал именно «Яндекс.маркет».

На основе «Яндекс.маркета» впоследствии был создан известный в России маркетплейс «Беру». После разрыва с «Яндексом» банк получил сервис «Яндекс.деньги» и переименовал его в «Юmoney», но вот «Яндекс.маркет» и «Беру» ему забрать не удалось – по условиям соглашения они остались у интернет-гиганта.

Сбербанк активно интересуется сферой электронной коммерции

В конце ноября 2020 г. Сбербанк выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление своего бизнеса и сразу включил в него сервис «Сбермаркет» по доставке продуктов из магазинов в офис и на дом и логистическую компанию «Сберлогистика» федерального масштаба. В начале того же месяца зампред правления Сбербанка Лев Хасис рассказал о планах банка по запуску собственного портала в сфере онлайн-коммерции, но в подробности он вдаваться не стал.

В последних числах ноября 2020 г. появилась информация о переговорах банка с компанией «М.Видео» не тему совместного развития торговой площадки Goods.ru, но на тот момент обе стороны не комментировали это. Также Сбербанк хотел купить старейший российский маркетплейс Ozon, но в итоге сделка сорвалась.

1 декабря 2020 г. Лев Хасис сообщил, что Сбербанк готовится к запуску собственного универсального маркетплейса со множеством категорий. По его словам, сервис планировалось запустить в 2021 г., но точные сроки Хасис не раскрыл.

В начале января 2021 г. CNews писал, что Сбербанк всерьез заинтересовался приобретением розничных активов группы компаний Merlion, в том числе, входящего в нее онлайн-ритейлера «Ситилинк». С этой целью в конце 2020 г. Сбербанк уже провел предпродажный аудит Merlion. Этому предшествовало заключение в декабре 2020 г. договора о стратегическом партнерстве между Сбербанком и Merlion, основной целью которого была объявлена интеграция возможностей Merlion в формирующуюся экосистему электронной коммерции «Сбера».