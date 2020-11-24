Сбербанк создал направление электронной коммерции

Сбербанк создал полноценное направление электронной коммерции и добавил в него «Сбермаркет» и «Сберлогистику».

Сбербанк подался в онлайн-коммерцию

Сбербанк выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление. С течением времени в его состав будут входить различные сервисы компании, так или иначе связанные с этим видом деятельности.

На момент запуска новое направление бизнеса Сбербанка состояло из двух сервисов – «Сбермаркета» (доставка продуктов из магазинов в офис и на дом с оборотом 5,2 млрд руб. по итогам II квартала 2020 г.) и «Сберлогистики» (логистическая компания федерального масштаба). Вице-президентом индустрии стал главный исполнительный директор по логистическим сервисам «Сбера» и теперь уже бывший глава «Сберлогистики» Сергей Малышев.

В обязанности Малышева войдет реализация планов и стратегии Сбербанка в направлении веб-коммерции. Отчитываться он будет перед первым заместителем председателя правления Сбербанка Львом Хасисом.

Малышев работает в «Сбере» с февраля 2019 г., с момента запуска «Сберлогистики». По сообщению компании, за неполные два года он с нуля выстроил работу подразделения и добился того, что оно реализует собственную стратегию развития с опережением своего же графика.

Сергей Малышев

Базой для платформы «Сберлогистика» стал логистический агрегатор Shiptor, которого Сбербанк купил в июле 2019 г. Shiptor обладает полным пакетом логистических услуг: собственными ИТ-системами, курьерской службой и фулфилмент-центром для малого и среднего бизнеса (фулфилмент – комплекс операций от оформления заказа до доставки товара покупателю).

Кто сменит Малышева

После перехода Сергея Малышева на новую должность руководить «Сберлогистикой» будет его бывший заместитель, Александр Трапезников. У него тоже накоплен значительный опыт в сфере логистики.

До прихода в Сбербанк Трапезников работал в «Почте России». В его ведении был контроль за работой EMS Russia – курьерской службы компании.

За годы карьеры Александр Трапезников успел поработать в нескольких компаниях, и все его должности так или иначе были связаны с логистикой. Так, он был директором по логистике интернет-магазина Kupivip и операционным директором транспортной компании «СПСР-экспресс».

Как «Сбер» заинтересовался электронной коммерцией

9 ноября 2020 г. Лев Хасис заявил о том, что Сбербанк готовится к запуску собственного портала, напрямую связанного с онлайн-коммерцией. Никаких подробностей он на тот момент не раскрыл.

Сбербанку очень нужно присутствие на рынке е-коммерции

20 ноября 2020 г. издание The Bell сообщило, что «Сбер» ведет переговоры с «М.Видео», о совместном развитии маркетплейса Googs.ru. CNews писал, что он был запущен в феврале 2017 г. На его основе могла быть выстроена вся непродуктовая коммерция компании. Более того, банк рассматривает возможность покупки не только Googd.ru, но и самого ритейлера «М.Видео». Стороны пока не комментируют эту информацию.

Выйти на рынок веб-коммерции Сбербанк пытается разными способами. Один из них – это, по данным агентства Reuters, покупка старейшего российского маркетплейса Ozon. CNews сообщал, что стороны в итоге не пришли к соглашению, и Ozon теперь должен выплатить банку 1 млрд руб. за срыв некоего договора, которое может иметь прямое отношение к сделке по его приобретению.

Но всему этому предшествовали длительные партнерские отношения с интернет-гигантом «Яндексом», длившиеся с 2009 г. и завершившиеся разрывом в июне 2020 г. Еще в конце 2017 г. банк договорился с «Яндексом» о создании на паритетных началах совместного предприятия в сфере электронной коммерции, базой для которого стал товарный агрегатор «Яндекс.Маркет».

На базе «Яндекс.Маркета» впоследствии был создан маркетплейс «Беру». После разрыва с «Яндексом» банк получил сервис «Яндекс.деньги» – он приобрел у «Яндекса» контрольный пакет акций сервиса за $60 млн еще в 2013 г., оставив ему на тот момент 25% плюс одну акцию. В сентябре 2020 г. «Яндекс.деньги» были спешно переименованы в «Юmoney», но вот «Яндекс.маркет» банку забрать не удалось – по условиям соглашения он достался компании Аркадия Воложа.