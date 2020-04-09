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«М.Видео» и «Эльдорадо» зафиксировали розничные цены на социально значимую технику

Ритейл Розница Техника

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, в условиях волатильности рубля и текущей эпидемиологической обстановки, отказалась от торговой наценки и несмотря на рост курса доллара зафиксировала цены на уровне января-февраля 2020 г. на модели техники в 10 основных социально значимых категориях. Компания сохранит их до конца июня 2020 г., независимо от роста курса валют и других экономических факторов.

В каждой из 10 категорий техники покупатели на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» в течение ближайших трех месяцев смогут найти несколько моделей по доступной цене, что позволит сохранить качество жизни и иметь все необходимое дома для поддержания режима самоизоляции. К таким категориям относятся: холодильники, встраиваемая техника, телевизоры, электрические чайники, СВЧ-печи, стиральные машины, плиты (газовые/электрические), утюги, пылесосы, смартфоны.

«В текущих непростых условиях поломка любого бытового прибора или гаджета и его замена может стать сложным финансовым вопросом для многих семей. Мы понимаем, что в наше время технику можно отнести к социально-значимым товарам, например, без смартфона нельзя заказать товары домой, оплатить счета, поддерживать связь с близкими, работать, а холодильник и стиральная машина нужны для поддержания домашнего быта в условиях самоизоляции. Как лидер российского рынка электроники мы отказались от торговой наценки, нам не все равно, в какой ситуации оказались наши покупатели, поэтому мы берем на себя ответственность за сдерживание розничных цен не зависимо от роста курса валют и других факторов. В каждой из ключевых категорий люди смогут подобрать то, что им нужно, и быть уверенными в том, что не переплачивают, – отметил президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» продолжают работу в более чем 220 городах как точки выдачи интернет-заказов, мини-склады или салоны связи, если иное не определено ограничительными мерами, принятыми региональными органами власти. Оформить покупку можно на сайтах сетей или в мобильном приложении «М.Видео» как для бесконтактного самовывоза из магазина, так и для бесконтактной курьерской доставки.

«Независимо от формата работы магазинов и для курьерских доставок мы продолжаем реализовывать все санитарные требования – перед выходом на работу сотрудники измеряют температуру, в течение дня регулярно моют и дезинфицируют руки и используют маски, перчатки, санитайзеры. Мы настоятельно рекомендуем всем покупателям перейти на безналичную оплату – разменные купюр, согласно данным ВОЗ, могут являться источником заражения. Заказы в "М.Видео" и "Эльдорадо" можно оплатить онлайн, мы гарантируем абсолютную безопасность платежей и персональных данных и оперативный возврат денежных средств при отмене заказа», – заявили представители группы.

«М.Видео» и «Эльдорадо» продлили сроки действия бонусных рублей, истекающих в марте-апреле, до конца мая 2020 г. Срок возврата или обмена товаров надлежащего качества увеличен до 60 дней.



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