Спрос на технику в праздничные дни удвоился по сравнению с прошлым годом

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, подвела предварительные итоги покупательской активности во время февральских праздников и перед 8 марта – общие продажи Группы 21-23 февраля по сравнению с прошлым годом выросли на 90%, что говорит о росте популярности техники в качестве подарков в этом году.

Наиболее высокий спрос в феврале в «М.Видео» и «Эльдорадо» отмечают на смартфоны, планшеты, смарт-часы и фитнес-трекеры, наушники и другие цифровые аксессуары – продажи этих категорий, а также некоторые товары для здоровья и кухни, например, кофемашины, электрогрили и электрические зубные щётки. Для мужчин востребованными по-прежнему остаются товары для бритья и стрижки волос, игры, консоли, товары для развлечений. Среди популярных товаров для женщин – техника и товары для кухни, техника для красоты и здоровья.

Топ-10 самых продаваемых категорий техники в феврале выглядит следующим образом: смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, пылесосы, компьютеры, роботы-пылесосы, кофемашины, смарт-часы.

«Техника становится всё более желанным и востребованным подарком за счёт полезности и универсальности, в том числе на 23 февраля и 8 марта. При этом мы отмечаем, что предпочтения покупателей при выборе презентов родным и близким становятся все более гендерно-нейтральными. С учётом высокого покупательского интереса в феврале-марте мы увеличили срок действия промоактивностей, расширили логистические мощности и возможности доставки, в рознице усилили меры безопасности и предлагают ряд бесконтактных сервисов в рамках One Retail-подхода», – отметила управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.

С начала февраля в «М.Видео» и «Эльдорадо» действуют специальные предложения в популярных товарных категориях, праздничные распродажи для покупки подарков с экономией до 50% и активности, которые помогут определиться с выбором. В «М.Видео» действуют распродажа со скидками до 80%, доступен дисконт до 60% и кэшбэк на игровые товары, специальные предложения на технику Apple и многое другое. В «Эльдорадо» запущена праздничная распродажа ЭльдоSale, акция с повышенным кэшбэком и кампания с участием известного комика Алексея Щербакова, который помогает определиться с выбором, а также скидками по промокодам. Помимо скидок для экономии доступны бонусы в рамках программ лояльности, персональные предложения и рассрочка.

«М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают покупателям не только выгоду, но также комфортный и безопасный процесс покупки при помощи бесконтактных сервисов. Клиенты могут воспользоваться видеоконсультациями, получить заказ в течение двух часов с доставкой на такси, в магазине при помощи приложения доступна оплата без обращения на кассу, а также подробности о товаре при использовании специального сканера.