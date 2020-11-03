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Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Сеть «М.Видео», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, запустила обновлённую программу по обмену старых смартфонов на новые со скидкой. Теперь посетители розничных магазинов могут сдать вtrade-in устройство любого бренда и получить скидку до 50 000 рублей на покупку нового с помощью автоматизированной оценки – состояние старого телефона и размер скидки на новый определяет специальное ПО. За последний квартал количество покупок в рамках обмена старого смартфона со скидкой на новый увеличилось в «М.Видео» в 20 раз, размер выгоды для покупателей вырос на 30%.

«М.Видео» предлагает сэкономить при покупке флагманских смартфонов и моделей из других ценовых сегментов, воспользовавшись обновлённой программой trade-in. В магазинах «М.Видео» посетители могут приобрести новый смартфон со скидкой в обмен на старый любого бренда. Принимаются не только рабочие смартфоны, но и девайсы с видимыми дефектами или полностью неработающие. В августе-сентябре, после тестового запуска обновлённой программы trade-in, число покупателей, воспользовавшихся услугой, оказалось в 20 раз выше, чем в тот же период 2019 года и в 6 раз больше, чем в первом квартале текущего года. Самыми популярными моделями, которые приобретали со скидкой, оказались Samsung Galaxy S20, iPhone 11 и Samsung Galaxy S20+. Чаще всего покупатели сдавали iPhone 5S, Galaxy S8 и iPhone 7. Средняя величина предлагаемой скидки в рамках обновлённой программы выросла на 30% в сравнении с прошлым годом.

До 50 000 рублей выгода составит, например, при сдаче iPhone 11 Pro Max в trade-in при покупке iPhone 12 Pro. До 30 000 рублей составит выгода при выборе флагманского смартфона из линейки Samsung Galaxy Z Flip, если сдать Samsung Galaxy S20 Plus 5G. При покупке нового Huawei P40 Pro клиент может получить скидку до 19 000 рублей, сдав предыдущую модель – Huawei P30 Pro.

Величина скидки составляет в рамках trade-in программы составляет от 500 до 50 000 рублей и зависит от модели, состояния сдаваемого смартфона и выбранного устройства для покупки. Финальный размер выгоды определяется в результате автоматизированной диагностики с помощью специального приложения, которое определяет состояние сдаваемого смартфона. Консультанту при помощи своего рабочего смартфона генерирует QR-код, который покупатель должен отсканировать и загрузить на сдаваемое устройство приложение для диагностики. Софт сертифицирован и полностью безопасен, поскольку не запрашивает доступ к камере и личным данным. Система определяет только изготовителя, модель и объём памяти гаджета. Для загрузки программы клиент может воспользоваться внутренней wi-fi сетью магазина.

На предлагаемом для выкупа смартфоне автоматически запускается проверка работоспособности и диагностика функций. На основании проведенных тестов формируется окончательная цена. Если клиент согласен на сделку, для сохранности личных данных его девайс также проверяется на отключение блокировок, паролей, функций поиска и отвязку учетных записей. При необходимости консультанты помогут сохранить информацию и контент в «облачном хранилище» или перенесут все необходимое в новый смартфон. Весь процесс занимает 10-15 минут.

«Смартфон стал основным инструментом для общения, центр развлечений, фотокамера, кошелек и многое другое. На первый план выходит его скорость работы, актуальные технические характеристики и качество сборки – этим обусловлена растущая популярность смартфонов из среднего и верхнего ценового диапазона. Более доступными покупку помогает делать программыtrade-in, поэтому большое внимание мы уделяем её развитию с фокусом на конечную выгоду и простоту процесса для клиента. Нет необходимости продавать устройство на вторичном рынке, если можно безопасно и с большой выгодой сдать его там, где планируете приобрести новый девайс», - отметил руководитель департамента по развитию сервисов и цифрового контента группы «М.Видео-Эльдорадо» Юрий Фомин.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо» в январе-сентябре 2020 года российский рынок смартфонов достиг 23 млн устройств стоимостью 390 млрд рублей, что больше на 6,5% в штуках и 14% в деньгах, чем годом ранее. Средний чек увеличился на 6% до 17 тыс. рублей, чему способствовал повышенный спрос на смартфоны от 50 000 рублей. Покупатели всё чаще заменяют устаревшие смартфоны на более функциональные и мощные модели. За девять месяцев продажи устройств стоимостью более 50 000 рублей в России увеличились на 41% в штуках и 48% в деньгах. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» продажи флагманов выросли на 42% в количественном выражении и 50% в денежном. На флагманы в России приходится более 7% штучных продаж и 30% от денежного объёма рынка. Около 80% в количественном выражении и 50% в деньгах составили девайсы стоимостью до 20 тыс. рублей.

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