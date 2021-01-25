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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: инновации в фото- и видеосъемке выступают драйвером рынка смартфонов

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, проанализировала развитие технологий фото- и видеосъёмки в смартфонах. В 2020 году на российском рынке наибольший рост показали смартфоны с тройной и четверной основной камерой, максимальное количество объективов в смартфоне достигло семи, а разрешение камеры – 108 МП.

Производители смартфонов продолжают увеличивать количество объективов в модулях камер. Каждый из них выполняет вспомогательную функцию в зависимости от сценариев съёмки и позволяет повысить качество кадров совместно с программными алгоритмами. Samsung Galaxy A51, самый продаваемый смартфон прошлого года, оснащён 32-мигапиксельной фронтальной камерой и тыльной с четырьмя объективами: основная камера 48 МП, сверхширокоугольная камера 12 МП с углом обзора 123°, камера для макросъемки и камера для регулировки глубины резкости фото (обе по 5 МП).

По итогам 2020 года на российском рынке наибольший прирост продемонстрировали смартфоны с фотомодулем из четырёх камер, доля которых за год увеличилась с 2% до 24,5%. Доля смартфонов с тройной основной камерой достигла 22% (+8 п.п.). Ещё 20,5% пришлось на устройства с двумя объективами и 33% на модели с одним объективом (-16 п.п.).

Максимальное количество камер среди представленных на российском рынке смартфонов имеет Huawei P40 Pro Plus – семь (пять объективов у основной камеры и два у фронтальной). Среди необычных форм-факторов: раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold с блоком из трёх основных и трёх фронтальных камер и смартфоны с поворотными камерами (Samsung Galaxy A80, ASUS ZenFone 7 Pro).

«Камеры смартфонов постоянно эволюционируют и оснащаются новыми технологиями, которые позволяют без дополнительных настроек в любой момент создавать качественные снимки и видео. Ещё никогда не было так просто выразить себя при помощи фотографии, а мобильные снимки уже превратились в самостоятельный жанр. Во время пандемии важность качественной камеры в устройстве только увеличивается – пользователи стали чаще общаться по видеосвязи, в том числе по работе или учёбе. По нашей оценке, объём российского рынка смартфонов в 2020 году увеличился примерно на 4% в штуках и 15% в деньгах, до рекордных 31,5 млн девайсов и 570 млрд рублей. Наиболее высокую позитивную динамику продемонстрировали смартфоны стоимостью от 50 000 рублей», — отмечает руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

В условиях спроса на более функциональные и производительные смартфоны доля моделей с основной камерой от 10 до 20 МП в штуках составила 51%, а наиболее высокую динамику продемонстрировали смартфоны с камерой более 30 МП. Самое большое количество мегапикселей оказалось у камер нескольких флагманских смартфонов Xiaomi и Samsung, оснащённых 108-мегапиксельным сенсором. Доля смартфонов с фронтальной камерой более 10 МП достигла 45%. Большое количество мегапикселей в камере обеспечивает более высокое разрешение, детализацию цифровых снимков, но не является основным фактором для создания качественных цифровых снимков.

В сегменте фототехники продолжают показывать рост отдельные сегменты, возможности которых не могут заменить смартфонов. Позитивную динамику демонстрируют профессиональные системные камеры со съёмным объективом и сегмент фотоаппаратов мгновенной печати. Наиболее востребованной классической фототехникой являются системные фотоаппараты – модели со сменной оптикой. Именно на этом сегменте фокусируются и внедряют инновации ведущие производители фототехники. В Группе «М.Видео-Эльдорадо» продажи системных камер относительно 2019 года в штуках показали рост 27%, а в деньгах увеличились на 20%. Наибольшей популярностью пользовалась камеры от Sony, Canon и Fujifilm.

Продажи фотоаппаратов мгновенной печати в 2020 году на российском рынке увеличились на 30% в штуках и более чем на 25% в деньгах. В группе «М.Видео-Эльдорадо» спрос на эти камеры оказался сопоставим с рыночными показателями. Компактные и лёгкие фотоаппараты со сменными картриджами позволяют за несколько секунд получать готовые цветные снимки в виде небольшой карточки. В этом сегменте основными игроками являются Fujifilm и Canon.

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