Анна Гарманова назначена на позицию финансового директора «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о том, что Совет директоров ПАО «М.Видео» утвердил Анну Гарманову на позицию финансового директора группы. Она приступит к своим обязанностям с 15 марта 2022 г. Анна будет напрямую подчиняться генеральному директору «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандесу (Enrique Fernandez). Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Анна Гарманова имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в сфере финансового менеджмента в ритейле и онлайн-торговле. До «М.Видео-Эльдорадо» семь лет занимала должность финансового директора Группы компаний «Детский мир», где реализовала сделки IPO и SPO, в результате которых «Детский мир» стал первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении. Анна обеспечила высокую финансовую устойчивость бизнеса, при активном участии финансового блока компания укрепила лидерство в категории «Детство» и стала значимым онлайн-игроком. В течение последнего года работала финансовым директором Ozon-Eхpress, построив эффективную систему управления финансами для одного из самых динамично растущих проектов компании Ozon.

В качестве финансового директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Анна Гарманова будет отвечать за бизнес-анализ, планирование и финансовый контроль, формирование финансовой отчетности, корпоративные финансы и инвестиционное планирование. Кроме того, в финансовый блок «М.Видео-Эльдорадо» также входит работа с инвесторами, организация и сопровождение всего цикла некоммерческих закупок и развитие цифровых финансовых продуктов.

Анна Гарманова

Екатерина Соколова, занимавшая позицию финансового директора «М.Видео-Эльдорадо» с 2016 г., переходит на пост советника по финансовым вопросам и сосредоточится на стратегическом планировании финансовых аспектов деятельности компании и в будущем планирует использовать многолетний опыт в корпоративных финансах и M&A в качестве бизнес-консультанта и члена совета директоров за пределами компании.

«Под руководством Екатерины Соколовой финансовая дирекция “М.Видео-Эльдорадо” перешла на качественно другой уровень и принимала активное участие в операционной деятельности и в принятии ключевых стратегических решений. За несколько лет Екатерине и ее команде удалось выстроить большинство финансовых процессов на уровне крупнейших международных компаний – от оперативного автоматизированного планирования и прогнозирования, быстрого и безбумажного закрытия отчетности до организации функции бизнес-партнерства и всесторонней аналитики. Кроме того, финансовая команда с успехом провела целый ряд важнейших для компании проектов, включая SPO в 2021 г, и первое в истории группы размещение облигаций. Совет директоров и я лично искренне благодарен Екатерине за высочайший профессионализм, вовлеченность и всестороннюю поддержку, которую финансовая команда всегда оказывает бизнесу. Анна присоединяется к команде в непростое время, но я уверен, ее опыт и экспертиза, слаженная работа со всей командой менеджмента “М.Видео-Эльдорадо” позволят нам пройти этот период турбулентности и укрепить финансовые позиции группы», – сказал генеральный директор Группы М.Видео-Эльдорадо Энрике Фернандес.

Анна Гарманова окончила в 1998 г. Московский государственный университет им. Ломоносова. В 2002 г. с отличием окончила Российскую экономическую академию им. Плеханова, получив специальность «Экономист» («Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), имеет сертификат ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры группы составляет 2147 тыс. м кв.