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«Ростелеком-солар» запустил сервис по мониторингу внешних цифровых рисков Solar AURA

«Ростелеком-солар» объявил о запуске сервиса по мониторингу внешних цифровых рисков – Solar AURA (Audit & Risk Assessment). Решение позволяет выявлять: фишинг от имени компании (с последующей его блокировкой), утечки данных, признаки подготовки атак в даркнете, незаконное использование бренда, нелегальное применение эквайринга, махинации с контрагентами и др. В настоящее время ведутся пилотные проекты в промышленности, финансовых организациях, ритейле и госсекторе. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-солар».

Solar AURA – решение класса DRP (Digital Risk Protection). Сервис имеет максимально гибкую модульную архитектуру и может интегрироваться с комплексными системами безопасности организации в качестве источника данных. Для каждой категории событий в сервисе существует свой протокол обработки данных, сформированный на основе многолетнего анализа цифровых рисков (ранее «Ростелеком-солар» уже рассказывал о присоединении к компании команды разработчиков DRP-сервиса ETHIC).

«Наша цель – не копирование старых наработок команды, — сказал Игорь Сергиенко, директор центра аналитики внешних цифровых рисков компании “Ростелеком-солар”. — Используя накопленные знания как ступеньку, мы избрали иной подход к управлению цифровыми рисками, который, надеемся, станет новым золотым стандартом в отрасли. Мы имели возможность на собственном опыте изучить, какие приемы работают, а какие нет, какие имеются потребности у рынка и как заказчики распоряжаются предоставляемыми сервисом данными. Все это в совокупности дает нам существенное преимущество и позволяет создать совершенно новый продукт, новое поколение DRP-сервисов, фактически DRP 2.0».

Сервис Solar AURA включает семь модулей, которые могут подключаться отдельно или в комплексе:

- «Антифишинг» — обеспечивает полный цикл противодействия фишингу от лица компаний: от отслеживания опасных доменов с обнаружением фишинговых атак до их оперативной блокировки.

- «Утечки» — помогает оперативно выявлять факты компрометации чувствительной для заказчика информации в публичных источниках (персональные и учетные данные сотрудников, клиентов и партнеров; сведения об ИТ-инфраструктуре, включая репозитории с информацией, которая может быть использована в таргетированных атаках).

- «Даркнет» — отслеживает появление в даркнете угроз, нацеленных на заказчика (сообщения о готовящихся кибератаках и нелегальных услугах, предложения о «пробиве» или поиске точки входа в инфраструктуру компании, продаже баз данных и др.).

- «Бренд компании» — выявляет публичные ресурсы, включая аккаунты в соцсетях и мессенджерах, неправомерно использующие бренд компании-заказчика, а также отслеживает факты публикации мобильных приложений на неофициальных и небезопасных площадках.

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- «Личный бренд» — отслеживает появление фейковых личных аккаунтов в соцсетях, случаи компрометации личных и корпоративных учетных данных, оценивает информационный фон вокруг персоналий компании, фиксирует появление негативных или компрометирующих публикаций.

- «Медиаполе» — выявляет наличие чувствительной для заказчика информации в открытом доступе: сведений об используемых средствах защиты информации, регламентах работы, особенностях ИТ-инфраструктуры и о лицах, ответственных за непрерывность производственных процессов.

- «Безопасность финансов» — обнаруживает факты использования интернет-эквайринга банка для оплаты запрещенных в России услуг; собирает сведения о банковских картах, используемых при отмывании или обналичивании денег, полученных преступным путем; контролирует контент сайтов, использующих интернет-эквайринг защищаемого банка на предмет соответствия заявленному виду деятельности; предоставляет сведения для проверки контрагентов (выявляет компании и ИП, которые продаются или ранее продавались на черном рынке).

«Необходимо понимать, что концепция “да зачем нам вкладываться в безопасность, кому мы нужны?” — не работает. Опыт последних месяцев показывает, что атакам подвергаются самые разные организации, даже те, кто еще недавно был неинтересен злоумышленникам. Вовремя отследить готовящуюся фишинговую или DDoS-атаку, найти скомпрометированные учетные записи, выявить инсайдеров по публикациям в даркнете – все это дает возможность сохранить бизнес, репутацию, а в конечном итоге помогает обеспечить стабильное функционирование российской экономики», — отметил заместитель директора центра аналитики внешних цифровых рисков компании «Ростелеком-солар» Сергей Трухачев.

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«Ростелеком-солар» — обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.

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