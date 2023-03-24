«Ред софт» и Phishman договорились о сотрудничестве

Отечественный разработчик системы автоматизированного управления знаниями сотрудников в области кибербезопасности Phishman и российский производитель программного обеспечения «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках технологического партнерства компании провели ряд испытаний, в результате которых подтвердили совместимость системы Phishman с операционной системой «Ред ОС».

Phishman – система автоматизированного управления знаниями, которая, в числе прочего, тренирует сотрудников распознавать кибератаки и противостоять им. Система выявляет потребность в обучении, обучает, тестирует усвоение материала и в дальнейшем поддерживает киберграмотность на заданном уровне. Phishman обеспечивает непрерывный контроль практических навыков сотрудников и позволяет формировать оперативную отчетность в вопросах противостояния современным кибератакам.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3751).