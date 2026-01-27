Получите все материалы CNews по ключевому слову
Медведев Виталий
СОБЫТИЯ
|27.01.2026
|ГК «Медси» управляет информационной безопасностью с помощью Cicada8 CyberRating 1
|23.05.2024
|Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время 1
Медведев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 1
|МТС Future Crew - CICADA8 34 1
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 181 1
|Колесников Сергей 21 1
|Балакшев Игорь 2 1
|Кинякина Екатерина 2 1
|Гатауллин Ильназ 28 1
|Наумов Михаил 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.