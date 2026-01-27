Разделы

Медведев Виталий


СОБЫТИЯ


27.01.2026 ГК «Медси» управляет информационной безопасностью с помощью Cicada8 CyberRating 1
23.05.2024 Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Медведев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 1
Транснефть 324 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 150 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5003 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 881 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 324 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2770 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
МТС Future Crew - CICADA8 34 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 181 1
Колесников Сергей 21 1
Балакшев Игорь 2 1
Кинякина Екатерина 2 1
Гатауллин Ильназ 28 1
Наумов Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1171 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1770 1
Ведомости 1277 1
