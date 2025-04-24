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Кинякина Екатерина



24.04.2025 19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России 1
23.05.2024 Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кинякина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
Транснефть 307 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6417 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6357 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12926 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 297 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3133 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2325 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2997 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 150 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 806 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 907 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Ведомости 1063 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
Создано именных указателей - 173519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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