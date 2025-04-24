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Кинякина Екатерина
Кинякина Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
|Транснефть 307 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
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