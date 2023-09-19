MFlash получил сертификат ФСТЭК

MFlash, корпоративный сервис для защищенного обмена данными, успешно прошел сертификационные испытания и получил сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия и ТУ по схеме «серийное производство». Об этом CNews сообщили представители Mflash.

Полученный сертификат подтверждает, что MFlash является программным средством со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, реализующим функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности, соответствует требованиям по безопасности информации, которые установлены в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020 г.).

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Таким образом, функции безопасности, реализованные в MFlash, позволяют использовать сервис для хранения и обработки информации в государственных информационных системах первого класса защищенности и первого уровня защищенности персональных данных. В качестве среды функционирования сертифицированной версии MFlash используются российские ОС и СУБД.

Орган по сертификации подтвердил, что в процессе разработки ПО MFlash обеспечивается поддержка безопасности за счет проведения статического анализа, фаззинг-тестирования, анализа уязвимостей, а также фиксации и контроля целостности информации.