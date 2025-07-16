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СКАДА Плюс SCADA+
Компания ООО «СКАДА Плюс» является разработчиком российского программного обеспечения для разработки систем диспетчеризации АСУ технологическими процессами, автоматизации диспетчерских центров, инженерных систем центров обработки данных (ЦОД), энергетических объектов, предприятий транспорта, связи и ЖКХ.
SCADA+ используется для диспетчеризации инженерных систем центров обработки данных (ЦОД), зданий и объектов инфраструктуры, для автоматизации ситуационных центров различного назначения.
УПОМИНАНИЯ
|16.07.2025
|Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра 2
|07.08.2024
|Автоматизация диспетчерских центров теперь доступна для пользователей ОС «Атлант» 6
СКАДА Плюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12237 1
|Бузинов Роман 2 1
|Стыценко Артем 17 1
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