Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178439
ИКТ 13890
Организации 10792
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3481
Системы 25878
Персоны 76608
География 2890
Статьи 1536
Пресса 1229
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2663
Мероприятия 858

СКАДА Плюс SCADA+


Компания ООО «СКАДА Плюс» является разработчиком российского программного обеспечения для разработки систем диспетчеризации АСУ технологическими процессами, автоматизации диспетчерских центров, инженерных систем центров обработки данных (ЦОД), энергетических объектов, предприятий транспорта, связи и ЖКХ.

SCADA+ используется для диспетчеризации инженерных систем центров обработки данных (ЦОД), зданий и объектов инфраструктуры, для автоматизации ситуационных центров различного назначения.

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра 2
07.08.2024 Автоматизация диспетчерских центров теперь доступна для пользователей ОС «Атлант» 6

Публикаций - 2, упоминаний - 8

СКАДА Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2171 1
Applite - Атлант ГК 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12237 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 424 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11997 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2375 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14035 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21328 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32412 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1093 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1339 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11534 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9769 1
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 12 1
Linux OS 10359 1
Бузинов Роман 2 1
Стыценко Артем 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9385 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5092 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372230, в очереди разбора - 749907.
Создано именных указателей - 178439.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще