Автоматизация диспетчерских центров теперь доступна для пользователей ОС «Атлант»

Компания «СКАДА Плюс», разработчик ПО SCADA+, и ГК Applite, разработчик ОС «Атлант», подтвердили полную совместимость и корректную работу программного стека. По результатам испытаний технологические партнеры подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители Applite.

Это означает, что предприятия получили возможность оптимизировать свои производственные процессы, повысить эффективность работы и снизить затраты.

Программное обеспечение SCADA+ более десяти лет применяется в АСУ ТП предприятий различных отраслей промышленности. SCADA+ используется для диспетчеризации инженерных систем центров обработки данных (ЦОД), зданий и объектов инфраструктуры, для автоматизации ситуационных центров различного назначения. SCADA+ сохраняет быстродействие даже в приложениях на сотни тысяч сигналов ввода/вывода, обеспечивает мгновенное выполнение команд управления, сигнализацию о тревогах, отображение технологических процессов на мнемосхемах и сохранение значений параметров в хранилище исторических данных.

ОС «Атлант» – это инструмент 2 в 1: операционная система и централизованная система управления рабочими устройствами LayerPie. Программный продукт использует технологии каскадно-объединенного монтирования на ранних этапах загрузки, предлагая альтернативный пакетному методу – «контейнерный» способ управления программным обеспечением. Благодаря авторским запатентованным механизмам по управлению «слоями» программного обеспечения на каждой рабочей станции контроль целостности осуществляется еще до старта ОС, а выполнение задач технического обслуживания, в т.ч. автоматического, выполняется гарантированно, в отличие от типовых Linux-решений.

«Совместимость ОС Атлант и SCADA+ открывает новые возможности для промышленных предприятий. Теперь заказчики смогут решить сразу несколько задач при переходе на отечественные решения: снизить затраты на внедрение и обслуживания ИТ-инфраструктуры за счет применения технологии ОС "Атлант" по управлению программным обеспечением, автоматизировать промышленные процессы с функционалом SCADA+, а также быстро масштабировать свои проекты, в том числе комплексно импортозамещать и расширять сеть автоматизированных рабочих мест операторов и инженеров АСУТП», – отметил Артем Стыценко, директор по стратегическому развитию ГК Applite.

«Компания "СКАДА Плюс" является активным участником программы импортозамещения и стремится к обеспечению совместимости, стабильности и быстродействию в российских операционных системах, в том числе ОС "Атлант"», – сказал Роман Бузинов, технический директор «СКАДА Плюс».