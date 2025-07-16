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Axoft начинает в России и СНГ дистрибуцию SCADA+, системы для автоматизации диспетчерского центра

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ООО «СКАДА Плюс», разработчик отечественной SCADA-системы SCADA+, подписали дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к современному отечественному решению для АСУ ТП и диспетчерских и ситуационных центров в различных отраслях промышленности, транспорта, энергетики, ЖКХ, технической поддержке, смогут пройти обучение по работе с системой. SCADA+ включена в реестр российского ПО Минцифры, совместима с отечественными ОС Astra Linux, «Ред ОС», РОСА, «Атлант», «ОСнова», «Альт» и др. Об этом CNews сообщили представители Axoft .

По данным ООО «СКАДА Плюс», объем рынка SCADA-систем (Supervisory Control and Data Acquisition, ПАК для диспетчерского управления и сбора данных об объекте мониторинга) в России, без учета работ по внедрению, составляет порядка пять млрд руб.

Разработанная опытными инженерами АСУ ТП платформа SCADA+ создана с учетом опыта реализации масштабных и высоконагруженных диспетчерских комплексов, систем управления технологическими процессами. Пользователями платформы являются предприятия среднего и крупного бизнеса из промышленного сектора, сферы энергетики, нефтегазовой отрасли, объекты ЖКХ, ЦОДы. Высокий спрос заказчиков на решение SCADA+ подтвердился в 2024 году – оборот вендора вырос в два с половиной раза, что потребовало привлечения партнерской сети для удовлетворения запросов российских компаний.

Сотрудничество предоставит вендору возможность расширить географию продаж, в том числе выйти на рынок стран СНГ. Партнеры Axoft получат доступ к эффективной современной системе для автоматизации промышленных процессов, что позволит их заказчикам повысить производительность, прозрачность управления бизнесом. Специалисты дистрибутора пройдут обучение по работе с решением – для дальнейшей помощи в реализации проектов внедрения своим партнерам и их заказчикам, разработки индивидуальных решений под задачи клиентов.

«SCADA+ – ответ на запросы и вызовы отрасли. Решение позволяет создавать системы диспетчерского управления для федеральных и региональных холдингов, объектов критической информационной инфраструктуры. Axoft и «СКАДА Плюс» обеспечат партнерам и их заказчикам комплексное сопровождение, консультации и обучение по направлению. В планах – реализация успешных кейсов внедрения через нашу партнерскую сеть с фокусом на энергетическом секторе, нефтегазовом комплексе и крупных производственных предприятиях. Реализация комплексных проектов по SCADA позволит партнерам зарабатывать на кросс-продаже IoT-решений, продуктов по защите АСУ ТП, оборудования и СКУД. С ростом количества проектов повысится спрос на услуги по интеграции этих решений, что для наших сервисных партнёров будет отличным поводом обратить внимание на данную систему», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

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«Мы выбрали Axoft как надежного партнера для продвижения нашего решения на рынке, компания обладает необходимой экспертной и партнерской базой. Наша SCADA-система – инновационное решение, которое позволяет предприятиям повысить эффективность производства и снизить затраты на автоматизацию. Мы планируем активное продвижение продукта через партнерский канал дистрибутора и создание успешных кейсов внедрения в ключевых отраслях промышленности», – сказал Роман Бузинов, технический директор компании «СКАДА+».

SCADA+ состоит из среды разработки и исполнительной системы, которая предназначена для реализации созданных в среде разработки проектов, их непосредственного мониторинга и управления. Решение позволяет работать с любым существующим оборудованием, поддерживающим стандартные протоколы передачи данных. В среде разработчика SCADA+ предусмотрен инструментарий для ускорения миграции с других SCADA-систем.

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