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«Инфотекс» и «АВ софт» подтвердили совместимость своих продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Инфотекс» и «АВ софт» объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих продуктов: шлюза безопасности-межсетевого экрана нового поколения ViPNet xFirewall и системы выявления и анализа вредоносного программного обеспечения AVSOFT ATHENA.

Тестировался сценарий проверки на содержание вредоносного контента файлов, загружаемых из сети Интернет в «песочницу» ATHENA через службу прокси-сервера xFirewall по протоколу ICAP.

Межсетевой экран ViPNet xFirewall служит шлюзом между приложениями, функционирующими на узлах локальной сети, и внешними сетевыми ресурсами, к которым эти приложения обращаются (выполняет функции прокси-сервера). ViPNet xFirewall осуществляет инспекцию и контроль сетевого трафика не только на уровне портов и протоколов, но и охватывает все 7 уровней модели сетевых взаимодействий OSI, в т.ч. уровень протоколов и функций приложений, что позволяет блокировать сложнейшие методы атак.

Система AVSOFT ATHENA v2.0 работает на основе технологий мультисканера и «песочницы» (sandbox). Каждый файл проходит многоуровневую проверку статическим и динамическим методами анализа с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Комбинация технологий мультисканера и «песочницы» для исследования файлов на подозрительное содержимое и поведение существенно повышает точность результата проверки, позволяет выявлять угрозы нулевого дня, а также экономит ресурсы ИТ-инфраструктуры.

Сочетание технологий межсетевого экрана нового поколения, мультисканера и «песочниц» позволяет потребителям и разработчикам информационных систем создавать комплексную систему ИБ, которая одновременно обеспечивает развитый анализ сетевого трафика, выявляет работу более 2 000 сетевых приложений и позволяет выявлять в трафике подозрительные объекты (файлы), которые подвергаются продвинутому анализу в песочнице, тем самым обеспечивая защиту сети, почтового и веб-трафика, рабочих станций, серверов и др. объектов ИТ-инфраструктуры от современных видов угроз.

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