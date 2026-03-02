Разделы

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость решений «АВ Софт» и Orion soft

«АВ Софт», российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, и Orion soft, российская ИТ-компания, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса, объявили о технологическом партнерстве, направленном на обеспечение безопасной и эффективной виртуализации для российских заказчиков.

В рамках партнерства проведены всесторонние испытания на совместимость решений AVSoft Athena и AVSoft Kairos с платформой виртуализации zVirt от Orion soft.

Испытания проходили по согласованной программе и методике, включающие комплекс проверок, отражающих реальные условия эксплуатации. В ходе тестирования выполнялись установка и развертывание решений в виртуальной среде, запуск и работа в штатных режимах, а также выполнение контрольных сценариев функционирования.

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного
безопасность

«Все больше компаний использует отечественные средства виртуализации. Тестирование наших продуктов на них позволяет обеспечить бесшовную, безболезненную миграцию для заказчиков, – отметил Юрий Иванов, технический директор «АВ Софт». – Мы рады сотрудничеству с Orion soft и подтверждению совместимости наших решений с платформой zVirt. Это партнерство позволит нашим клиентам получить надежную и безопасную виртуальную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям информационной безопасности».

«Подтвержденная совместимость решений «АВ Софт» и Orion soft обеспечивает более быстрое и плавное внедрение продуктов в инфраструктуру, а также значительно снижает риски возникновения сбоев при миграции. Подтвержденная работоспособность связки решений в штатных сценариях эксплуатации гарантирует стабильность и предсказуемость работы ИБ-стека АВ софт в среде системы виртуализации zVirt», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Топ-5 трендов на рынке российских цифровых экосистем

Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще