Минцифры заявило о разработке всероссийского супер-антивируса

«Национальный технологический центр цифровой криптографии» разрабатывает антивирусную систему по аналогии с бесплатным американским VirusTotal, заявил замминистра Минцифры Александр Шойтов. Супер-антивирус будет «на лету» просеивать трафик и защитит всю Россию.



Отечественный «Мультисканер»

«Национальный технологический центр цифровой криптографии» разрабатывает антивирусную систему по аналогии с бесплатным американским VirusTotal. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Александра Шойтова.

Так называемая система «Мультисканер» по словам замминистра «это такой супер-антивирус»: «На лету разбирается большой объем трафика, отыскиваются потенциальные вредоносные элементы». Под эту технологию будет создана соответствующая инфраструктура, сказал Шойтов.

«"Мультисканер" — это не просто антивирусная программа, а сложное комплексное решение. Оно включает в себя как аппаратную, так и программную часть. Основная задача — проверять высоконагруженный трафик на наличие вредоносного ПО. "Мультисканер" создается в «Национальном технологическом центре цифровой криптографии» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Основной разработчик системы — мировой лидер в деле защиты от вирусов, «Лаборатория Касперского». Но есть и другие участники проекта, он комплексный», — прокомментировали CNews представители Минцифры.



Работающий макет будет запущен в 2023 г., а в 2024 г. станут доступны новые функции. Планируется, что после 2025 г. антивирус заработает на полную мощность как национальная система. Решение будет интегрировано с «Госуслугами» для защиты портала и пользовательских данных. Для пользователей сервис будет бесплатным, не потребуется установка дополнительных программ.



Американский пример

VirusTotal, аналог которого планируется создать, был разработан ИБ-компанией Hispasec Sistemas в Испании в 2004 г., как писал CNews. В 2012 г. он стал собственностью Google, а в 2018 г. — компании Chronicle, которая тоже входит в состав холдинга Alphabet, основанного создателями поискового гиганта.

Фото: Freepik Планы создать всероссийский антивирус появились еще в 1917 г.

Система VirusTotal бесплатно осуществляет проверку в режиме онлайн сразу десятками подключенных к ней антивирусами. «VirusTotal проверяет элементы с помощью более чем 70 антивирусных сканеров и служб блокировки URL-адресов/доменов», — говорится на его сайте.

Подозрительный файл нужно загрузить на сервер, а все остальное сканер делает автоматически. Основные результаты передаются отправителю, а также партнерам по проверке, которые используют результаты для улучшения своих собственных систем.

Давняя мечта

Впервые о планах России по созданию антивирусного ресурса стало известно еще в 2017 г. CNews писал, что сервис, на тот момент носивший предварительное названии «Мультисканер», должен был заработать в 2019 г. Разрабатывался он в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» в составе нацпрограммы «Цифровая экономика».

В 2019 г. проект по неизвестным причинам запущен не был. Заработал он в марте 2021 г. На тот момент сервис, размещенный на государственном сайте virustest.gov.ru, проверял файлы с использованием антивирусов разработки компаний «Лаборатория Касперского», «АВ софт» и «Доктор веб».

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По данным бизнес-консультанта по безопасности, сотрудника Cisco Systems Алексея Лукацкого, проект обошелся в 90 млн руб., а разработкой занимались специалисты Восьмого центра Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Сейчас «сервис находится на реконструкции», как указано на неработающем сайте virustest.gov.ru. Видимо, продолжить работу по его разработке поручили «Национальному технологическому центру цифровой криптографии» (НТЦЦК).

АНО НТЦЦК было создано в конце 2022 г. В 2023 г. в его наблюдательный совет вошли представители Минцифры, Минпромторга и ФСБ.