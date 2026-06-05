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Eltex SoftWLC
СОБЫТИЯ
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|05.06.2026
|«РТК-ЦОД» строит Wi-Fi-инфраструктуру своих дата-центров на оборудовании Eltex 1
|09.01.2023
|Eltex начала серийный выпуск новой внешней точки доступа Wi-Fi WOP-20L 1
|25.11.2022
|Серийное производство внутренней точки доступа WEP-200L 1
Eltex SoftWLC и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
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