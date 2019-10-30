Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

GS1 Russia ГС1 РУС Ассоциация автоматической идентификации Юнискан

GS1 Russia - ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 88 386 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 88 386 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 88 386 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.10.2019 «Корус консалтинг» внедрит систему маркировки обуви для Levi Strauss 2
05.12.2018 «Форс» помог «ГС1 рус» освоить Oracle Cloud 4
14.11.2018 Ассоциация автоматической идентификации «Юнискан/ГС1 РУС» использует облачные сервисы Oracle для повышения надежности и доступности своих систем 3
18.09.2017 В России появился особый ГОСТ для штрих- и QR-кодов 3
24.07.2015 Food Gate объединила данные о товарах России и Македонии 4
02.02.2015 Food Gate создала интерактивную карту производителей и импортеров продуктов питания в России 3
01.12.2014 Food Gate при поддержке GS1 Russia запустила электронную торговую площадку продовольственных товаров 4
25.02.2014 «Московский ID-форум» в Москве: специалисты поделятся опытом внедрения RFID-систем в рознице и логистике 1
14.12.2011 В России вводится в действие межгосударственный стандарт на новую символику штрихового кода 4
02.07.2009 С 6 по 14 июля в Москве пройдет Международный биометрический форум 2
11.04.2006 18 апреля откроется 13-й Российский CIO-Форум 1
27.03.2006 18 апреля откроется CIO-Форум 1
28.07.2005 Россия предлагает новый биометрический стандарт 2
28.07.2005 Россия предлагает новый биометрический стандарт 2
18.10.2004 EDI: единый стандарт обмена данными обретает плоть в России 1
18.10.2004 EDI: единый стандарт обмена данными обретает плоть в России 1
02.09.2004 Российские товары внесут в глобальный каталог 3

Публикаций - 18, упоминаний - 42

GS1 Russia и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 4
Информация НПО 14 3
Восход ФГБУ НИИ 721 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 2
Lenovo Motorola 3566 2
Logitech 437 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Data Matrix - Дата Матрикс 91 2
ITProject - АйТиПроект 14 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
Nordic ID 7 1
Keonn Technologies 1 1
Ростелеком 10948 1
9594 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Такском - Taxcom 256 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 3
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 2
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Евросеть 1421 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Tesco 84 1
Бизнес кар СП 20 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Carrefour 23 1
Coca-Cola Company 261 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Ассоциация производителей пива 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Стандартизация - Standardization 2339 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 446 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 2
Биометрический паспорт 40 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 361 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 2
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 18 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 56 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 33 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 367 1
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 63 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 2
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 2
Oracle Java Cloud Services 13 2
Oracle Application Container - OCCS - Oracle Container Cloud Service - Oracle Container Native Application Platform 9 2
Oracle APM - Oracle Application Performance Monitoring 5 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Oracle Management Cloud 17 2
Oracle UCs - Oracle Universal Cloud Credits 9 2
Oracle Cloud MSP - Oracle Cloud Managed Service Provider - Oracle Managed File Transfer Cloud 7 1
Папилон АДИС - автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система 3 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
ФОРС - Fors Cloud 2 1
Леандров Александр 3 3
Артемьев Валерий 6 2
Назипов Дмитрий 86 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Катрич Алексей 43 2
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
Юхин Артем 16 2
Володин Андрей 22 2
Карелов Сергей 9 2
Михайлов Станислав 12 2
Колесников Сергей 23 2
Галактионов Виктор 3 2
Повесьма Дмитрий 3 2
Чашкин Валерий 3 2
Насонов Георгий 2 2
Черняк Леонид 2 2
Телегин Вячеслав 3 2
Дутов Владислав 2 2
Евсеев Олег 6 2
Слепцова Наталия 2 2
Македонский Сергей 47 2
Писаревский Алексей 6 1
Пачикин Андрей 6 1
Киреев Михаил 9 1
Караева Ольга 14 1
Коротыгин Станислав 1 1
Галицкий Сергей 5 1
Кузнецова Ольга 14 1
Федосеев Сергей 2 1
Мусселиус Максимилиан 4 1
Лукашова Ирина 1 1
Комолов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Канада 5082 2
Новая Зеландия 737 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Китай - Тайвань 4245 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Северная Македония - Республика 101 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 22 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Открытые системы ИД 176 2
ID Expert 1 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Forrester Research 834 2
Gartner - Giga Information Group 32 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще