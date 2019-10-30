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GS1 Russia ГС1 РУС Ассоциация автоматической идентификации Юнискан
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 88 386 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 42
GS1 Russia и организации, системы, технологии, персоны:
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 5
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
|Ассоциация производителей пива 3 1
|Леандров Александр 3 3
|Артемьев Валерий 6 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
|Катрич Алексей 43 2
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Юхин Артем 16 2
|Володин Андрей 22 2
|Карелов Сергей 9 2
|Михайлов Станислав 12 2
|Колесников Сергей 23 2
|Галактионов Виктор 3 2
|Повесьма Дмитрий 3 2
|Чашкин Валерий 3 2
|Насонов Георгий 2 2
|Черняк Леонид 2 2
|Телегин Вячеслав 3 2
|Дутов Владислав 2 2
|Евсеев Олег 6 2
|Слепцова Наталия 2 2
|Македонский Сергей 47 2
|Писаревский Алексей 6 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Киреев Михаил 9 1
|Караева Ольга 14 1
|Коротыгин Станислав 1 1
|Галицкий Сергей 5 1
|Кузнецова Ольга 14 1
|Федосеев Сергей 2 1
|Мусселиус Максимилиан 4 1
|Лукашова Ирина 1 1
|Комолов Владимир 1 1
|Открытые системы ИД 176 2
|ID Expert 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.