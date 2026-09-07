«Яндекс 360» добавил электронную подпись в почту, режим рецензирования и MCP-серверы

В августе в сервисах «Яндекс 360» стали доступны электронная подпись писем в «Почте», режим рецензирования в «Документах» и MCP-серверы в «Вики» и «Формах». В «Телемосте» добавили метки для участников чатов, в «Досках» — новую роль для управления материалами сотрудников, а в «Трекере» — возможность подключать к очередям задач дашборды DataLens. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс 360».

В «Почте» появилась электронная подпись для писем сотрудников. Она формируется по стандарту S/MIME с использованием алгоритмов ГОСТ и позволяет получателю идентифицировать отправителя и проверить целостность письма — убедиться, что его содержимое не изменилось при передаче. Функция доступна всем пользователям B2B. Чтобы начать ей пользоваться, сотруднику нужно включить настройку в «Почте», установить на рабочее место расширение для браузера и настроить сертификат в «КриптоПро CSP». Администратор организации пока не может управлять этой настройкой. Результат проверки отображается в письме под темой. Такая подпись не является юридически значимой электронной подписью — это криптографический инструмент, который подтверждает подлинность сообщения и позволяет обнаружить изменения в его содержимом.

В «Документах» добавили режим рецензирования. Пользователь может предложить изменения, не редактируя исходный текст напрямую. Автор или редактор может принять или отклонить каждое предложение. Режим включается на вкладке «Вид» или через панель инструментов.

В «Досках» стала доступна новая роль «Менеджер» для управления материалами сотрудников. Назначенный менеджер может перенести доски коллег, которые уволились или сменили отдел, чтобы сохранить доступ к рабочим материалам.

В «Телемосте» появились метки, которые показывают статус участников чата: сотрудник компании, сторонний специалист или бот. Группы и подразделения также отображаются в виде меток. Кроме того, в сервисе добавили поиск и массовое добавление участников из групп и партнёрских организаций, полноэкранный режим для личных видеозвонков на Android и ссылки на личные чаты по адресу электронной почты или нику.

В «Трекере» к очередям задач через API теперь можно подключать дашборды DataLens. Они собирают данные о стори-поинтах, багах и динамике бэклога и отображают их в виджетах.

В «Календаре» расширили диапазон времени для планирования встреч. Среди других обновлений — возможность сразу назначать права редактирования для новых событий, добавление комнаты ожидания в уже созданные встречи.

«Вики» и «Формы» получили MCP-серверы для подключения к ИИ-ассистентам и агентам. В «Вики» через такое подключение можно искать, читать, создавать и редактировать страницы. В «Формах» — создавать и редактировать формы, вопросы, настраивать условия их показа, заполнять анкеты. В «Вики» также стал доступен экспорт страниц в Markdown — текстовом формате разметки, сохраняющем структуру заголовков и списков, который подходит для дальнейшей работы с ИИ-инструментами.