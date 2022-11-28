Solar webProxy обеспечивает контроль веб-трафика на серверах и 3 тыс. рабочих станций «Абсолют банка»

«Абсолют банк» завершил проект по замещению зарубежного шлюза веб-безопасности (SWG), осуществив переход на российское решение Solar webProxy. К контролю веб-трафика с помощью Solar webProxy подключены 3 тыс. рабочих станций, а также серверы банка. Решение обеспечивает безопасный доступ сотрудников к веб-ресурсам благодаря встроенной категоризации на базе контентного анализа трафика. Реализация проекта по переходу заняла четыре месяца.

«Абсолют банк» – специализируется на работе в сегментах с высоким уровнем экспертизы и уникальными ИТ-решениями: ипотеке, автокредитовании и МСБ в цифровом формате, на системном обслуживании компаний транспортно-логистической отрасли и на решениях в Private Banking. Более 50 офисов банка расположены в 26 регионах России.

При выборе решения в «Абсолют банке» ориентировались на такие требования как встроенная антивирусная проверка, категоризация веб-ресурсов и возможность интеграции с системой защиты от утечек информации (DLP). В ходе выбора инструмента контроля веб-трафика было проведено пилотирование нескольких SWG-решений. Одним из решающих факторов выбора Solar webProxy стал экосистемный подход «РТК-Солар».

«РТК-Солар» обеспечивает двустороннюю интеграцию систем SWG и DLP. Solar webProxy отправляет файлы на анализ в Solar Dozor. В случае срабатывания политики безопасности и переноса пользователя в особую группу контроля Solar Dozor отправляет данные в Solar webProxy – Solar webProxy автоматически распространяет соответствующую политику безопасности на пользователя. Это позволяет ускорить реагирование на события безопасности.

Кроме интеграции с DLP-решением, с помощью протокола ICAP возможна интеграция Solar webProxy с такими средствами защиты, как песочница и антивирус. Протокол syslog дает возможность передавать логи из SWG в SIEM-системы.

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«Мы выбрали Solar webProxy, потому что нам нужен продукт, который соответствует критериям импортозамещения и при этом не уступает по функциональности зарубежным решениям, – отметил Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности «Абсолют банка». – Кроме того, "РТК-Солар" поставляет единственную готовую экосистему SWG и DLP на рынке. Интеграция Solar webProxy с DLP-системой Solar Dozor позволяет выстроить сквозные процессы информационной безопасности за счет синхронизации данных в едином досье пользователей».

Поскольку Solar webProxy является российским решением, его интерфейс и поддержка – на русском языке, что также отметили среди преимуществ специалисты «Абсолют банка». Продукт обладает наглядным и интуитивно понятным интерфейсом – для работы с ним не требуется дополнительное обучение.

«В нынешних условиях базового функционала прокси-сервера недостаточно для того, чтобы качественно контролировать трафик, особенно в крупных компаниях, – сказала Галина Рябова, директор центра продуктов Dozor компании «РТК-Солар». – Современные реалии требуют от шлюза веб-безопасности глубокого контентного анализа, то есть не просто блокировки тех или иных ресурсов по URL-адресам, но и проверки трафика по ключевым словам и наличию определенных файлов. Вместе с этим надежное SWG-решение должно поддерживать бесперебойную обработку трафика тысяч пользователей и обеспечивать быструю масштабируемость».