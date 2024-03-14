Solar webProxy прошел сертификацию ФСТЭК России на четвертый класс защиты

Solar webProxy получил сертификат по требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам типа «Б» четвертого класса защиты. Теперь продукт может применяться в государственных организациях с высокими требованиями к классу защиты конфиденциальной информации и объектах критической информационной инфраструктуры высоких категорий значимости. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Российское законодательство не предусматривает отдельные требования к продуктам класса SWG, но поскольку в Solar webProxy встроен базовый межсетевой экран (L3-L4), основу сертификации составляли требования ФСТЭК России к межсетевым экранам, которые используются в отношении конфиденциальных и персональных данных в государственных информационных системах.

Сертификат гарантирует, что Solar webProxy соответствует требованиям законодательства и ФСТЭК России. Теперь продукт может использоваться в государственных информационных системах, в частности: системах обработки персональных данных (ИСПДн) до первого класса защиты, в государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности, при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) до первой категории включительно, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности включительно.

«Solar webProxy используется в качестве платформы контентной фильтрации для безопасного доступа к образовательным и информационным ресурсам во всех школах Росси в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика России». Сертификация ФСТЭК еще раз подтверждает высокую надежность решения в обеспечении комплексной защиты сетевой инфраструктуры как бизнеса, так и стратегически значимых предприятий КИИ. Продукт полностью импортонезависим и гибко встраивается в существующую ИБ-экосистему организации заменяя иностранные аналоги без потери в качестве фильтрации, производительности и удобстве пользования, а также превосходя их по ряду функций, например, эргономичности и удобству настройки политик фильтрации», — сказал директор портфеля продуктов сетевой безопасности ГК «Солар» Александр Баринов.

Встроенные в Solar webProxy категоризатор веб-ресурсов и межсетевой экран надежно защищают организацию от зараженных, фишинговых и запрещенных сайтов, навязчивой рекламы. С помощью протокола ICAP можно интегрировать Solar webProxy с другими средствами защиты: песочницами и системами защиты от утечки данных.

Solar webProxy предотвращает утечку конфиденциальной информации с помощью нескольких механизмов - проверка трафика по ключевым словам и наличию определенных файлов, а также контроль утечек через черновики Outlook Web Access и другие корпоративные веб-ресурсы с помощью встроенного реверс-прокси.

В рамках построения экосистемы информационной безопасности в организации, продукт бесшовно интегрируется с DLP-системами, например, Solar Dozor. Так, если в компании уже используется Solar Dozor, то возможна синхронизация функции «Досье на персону» и автоматическая блокировка утечек через веб-канал.

Solar webProxy — шлюз веб-безопасности (SWG). Разграничивает доступ к веб-ресурсам, защищает от зараженных и фишинговых сайтов, блокирует утечки через веб-канал.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.