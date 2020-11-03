Новая версия SWG-системы Solar webProxy 3.4 дополнена антивирусом Dr. Web

«Ростелеком-Солар» объявила о выпуске новой версии шлюза веб-безопасности Solar webProxy 3.4 c интегрированным модулем антивирусной защиты. Поставщиком модуля выступил российский производитель «Доктор Веб». В рамках реализации проекта компании заключили соглашение о технологическом сотрудничестве.

Предыдущие версии шлюза веб-безопасности предусматривали возможность его использования совместно с антивирусом, установленным в компании. Однако, такая реализация не всегда была удобна, поскольку требовала отдельных лицензий и технической поддержки для веб-прокси и для антивируса. Теперь же в стандартную поставку Solar webProxy антивирус входит как полнофункциональный модуль.

Антивирусный модуль Dr. Web в составе Solar webProxy 3.4 осуществляет поиск и обезвреживание угроз в интернет-трафике компании, поступающем по протоколам HTTP / HTTPS / FTP over HTTP. Производится поиск различных видов вредоносного ПО, ограничение доступа к взломанным и потенциально опасным ресурсам, а сам механизм проверки оптимизирован за счет применения технологии preview. Реализовано оповещение пользователя о попытках загрузки вредоносной страницы или об обнаружении вируса.

Помимо защиты от внешних атак с применением вредоносного ПО антивирусный модуль способен анализировать данные, передаваемые в интернет. Система отслеживает и проверяет запросы пользователей – попытки подключения к веб-серверу и загрузки на него различных файлов. Проходят проверку и данные, направляемые веб-серверами в ответ на запросы пользователей. Для ограничения доступа к нежелательным веб-сайтам используется автоматически обновляемая база данных, содержащая черные списки сайтов, разбитые по категориям.

«Dr. Web – один из ведущих антивирусов не только в России, но и на международном рынке, его инструменты выявления вирусных заражений незаменимы. Кроме того, компания имеет сильную исследовательскую базу, которая позволяет своевременно обнаруживать новые угрозы и успешно им противостоять. При этом решение имеет сбалансированную стоимость. Перед нашими заказчиками стоит задача обеспечить своевременную актуальную защиту в условиях постоянного совершенствования инструментария атак, не «раздувая» бюджет; и мы стараемся им в этом помогать», – отметила ведущий бизнес-аналитик Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Ольга Исаева.

Применяемые в решении технологии включают сигнатурный и эвристический анализ, а также облачные технологии обнаружения угроз. В частности, сервис Dr.Web Cloud позволяет оперативно распространять информацию о новых угрозах и нежелательных сайтах еще до получения очередного обновления вирусных баз.

Также система производит регулярные автоматические обновления антивирусного ядра и содержимого вирусных баз для поддержания высокого уровня защищенности серверов, рабочих станций и мобильных устройств пользователей при подключении последних к корпоративной сети.

Евгения Хамракулова, руководитель отдела по работе с зарубежными партнерами и направления технологических партнерств компании «Доктор Веб», сказал: «Мы рады кооперироваться и расширять наши технологические партнерства, что в особенности важно для компаний, работающих в области информационной безопасности. Благодаря данному сотрудничеству клиенты «Ростелеком-Солар» смогут пользоваться антивирусными технологиями, которые разрабатываются и совершенствуются уже более 28 лет!»

Начиная с версии Solar webProxy 3.4, новый антивирусный модуль в составе решения поставляется по единой схеме лицензирования наряду с ядром системы фильтрации трафика и хранения журналов доступа, политикой контентной фильтрации, технической поддержкой и обновлениями. Лицензия является срочной, также устанавливаются ограничения по количеству пользователей.