ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9

ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) получил Решение ФСТЭК России о проведении сертификации операционной системы «МСВСфера» 9, итогом которой должен стать выпуск сертификата соответствия четвертому классу защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ, требования безопасности информации к средствам виртуализации и контейнеризации) и четвертому уровню доверия (приказ ФСТЭК России № 76). Отдельные версии ОС «МСВСфера» уже имеют сертификаты соответствия и внедрены российскими государственными и коммерческими организациями. Получение сертификата ФСТЭК России отвечает стратегическим задачам ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов, замещению иностранных ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ОС «МСВСфера» 9 — российское решение корпоративного класса, включенное в реестр отечественного программного обеспечения. Операционная система применяется в государственных и коммерческих организациях России с 2013 г. Семейство ОС включает в себя следующие варианты исполнения: «МСВСфера АРМ» для рабочих станций; «МСВСфера Сервер» для построения серверной инфраструктуры; специальная редакция «МСВСфера Сервер» для хостинг-провайдеров.

Операционные системы «МСВСфера» используют российские предприятия авиационной промышленности, научные институты, образовательные и медицинские учреждения, предприятия транспортного сектора по всей стране. Линейка зарекомендовала себя как альтернатива зарубежным ОС уровня Enterprise Linux.

Эксперты отмечают высокую степень безопасности и защищенности операционных систем от «Инферит ОС». ИТ-вендор «Инферит» входит в Консорциум участников по поддержке Технологического центра исследования безопасности операционных систем на базе ядра Linux, созданный при Институте системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН), с максимально возможным статусом «участника с полным голосом».

Отдельные версии ОС «МСВСфера» уже имеют сертификаты ФСТЭК России. Этот список в ближайшем будущем пополнит последний на данный момент релиз – ОС «МСВСфера» 9. Адаптированный дизайн, привычный пользователям наиболее популярных в мире операционных систем (Windows и MacOS), и встроенный инструмент миграции ИТ-инфраструктуры облегчают переход на отечественную операционную систему. ОС «МСВСфера» является альтернативой Enterprise Linux. Она совместима с разработанными под RHEL, CentOS и другие системы этого уровня приложениями, а также с более чем 50 популярными решениями от российских разработчиков.

Сертификация является важной частью стратегии развития продукта. Этот шаг позволит применять ОС «МСВСфера» 9 от ИТ-вендора «Инферит» в: значимых объектах критической информационной инфраструктуры (до 1-ой категории значимости включительно); инфраструктуре с требованиями к высокому уровню защиты; государственных информационных системах (до первого класса защищенности включительно); автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (до первого класса защищенности включительно); информационных системах персональных данных (до первого уровня защищенности включительно); информационных системах общего пользования второго класса.

«Получение Решения ФСТЭК России о проведении сертификации ОС «МСВСфера» 9 — это большой шаг в развитии продукта. После его выпуска мы переходим к этапу непосредственной работы с лабораторией по сертификации нашей операционной системы «МСВСфера» самой последней версии. Получение сертификата на ОС «МСВСфера» 9 предоставит нашим заказчикам возможность работать на безопасной, комфортной, удобной, высокопроизводительной ОС, поддерживающей функционирование на любом самом современном оборудовании. Пользователь может быть уверен в ее долгосрочной поддержке, в постоянном обновлении не только с точки зрения безопасности, но также с точки зрения совершенствования ее функциональных возможностей и графического интерфейса. По сравнению с прошлой сертифицированной версией ОС «МСВСфера», новая версия будет проходить сертификацию не только на соответствие требованиям Профиля защиты ОС типа А и Требованиям доверия, но и на соответствие Требованиям к средствам виртуализации и контейнеризации, что позволит нашим заказчикам использовать эти средства из состава ОС в безопасном исполнении. При выборе ОС главное для любой компании — это безопасность обрабатываемых данных, а для ее сотрудников — приятный и понятный интерфейс. Наша ОС «МСВСфера» 9 совмещает реализацию обоих требований, а продуктовая команда заботится о поддержке пользователей, своевременном устранении уязвимостей и постоянном обновлении функционала. Уверен, что получение сертификата на ОС «МСВСфера» 9 позволит всем компаниям, находящимся в поиске сертифицированной ОС на российском рынке, получить продукт, соответствующий их ожиданиям по качеству, надежности и безопасности», — отметил Максим Фокин, директор департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит».