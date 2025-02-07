Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

Максим Фокин назначен руководителем Центра экспертизы по безопасной разработке и сертификации средств защиты информации российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявляет о назначении Максима Фокина руководителем Центра экспертизы по безопасной разработке и сертификации средств защиты информаци. Максим обладает многолетним опытом в области разработки безопасного программного обеспечения, его сертификации, а также обеспечения безопасности информационных систем. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Максим Фокин окончил кафедру «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана, где с 2017 г. также работает в должности старшего преподавателя. Его профессиональный путь включает ключевые роли в ведущих российских ИТ-компаниях, где он внедрял передовые подходы к сертификации средств защиты информации и разработке безопасного ПО.

В «Инферит» Максим Фокин сосредоточится на обеспечении качества и безопасности флагманского продукта компании — операционной системы «МСВСфера»; выстраивании процессов безопасной разработки программного обеспечения; сокращении сроков сертификации программных продуктов.

maksim_fokin700.jpg

Максим Фокин

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Цифровизация

Кроме того, Максим планирует совершенствовать процессы разработки, производства и поддержки продуктов компании, что позволит ИТ-вендору «Инферит» укрепить позиции на рынке и предлагать клиентам качественные сертифицированные решения. Важной задачей Центра станет предоставление консультационной и технической поддержки другим компаниям группы Softline и организациям российского рынка.

«В роли руководителя Центра я ставлю перед собой задачу выстроить процессы безопасной разработки, обеспечивающие создание безопасных, качественных и конкурентоспособных решений. Мы будем работать над поиском и устранением уязвимостей в программных продуктах, а также внедрением в процесс их разработки современных практик обеспечения безопасности приложений. Это позволит выполнять требования регулятора и своевременно получать сертификаты соответствия на нашу продукцию, что приблизит нас к выполнению основной цели — повысить доверие к нашим решениям и расширить сферу их применения на российском рынке», — сказал Максим Фокин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Российская ИТ-компания ищет экзорциста для изгнания демонов из сотрудников. Платят хорошо, но никакой удаленки

Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше

Известный производитель механических клавиатур Qwertykeys прекратил поставки в США из-за тарифов имени Трампа

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще