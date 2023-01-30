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НТЦ ИТ РОСА и i-Sys Labs подтвердили совместимость своих продуктов

В рамках технологического партнерства компании провели тестирование на совместимость продуктов и подтвердили корректность работы платформы DPA DocTrix Platform с операционной системой РОСА «Кобальт» 7.9 сервер. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

По итогам проведенных работ был подписан двусторонний сертификат совместимости.

DocTrix – платформа для гибкой автоматизации бизнес-процессов компании. Возможности продукта позволяют корпоративным пользователям и специалистам ИТ легко и быстро решать задачи автоматизации различной сложности.

DocTrix Platform позволяет заказчикам самостоятельно конструировать собственные бизнес-процессы любой сложности, привязывать их к организационной структуре, настраивать права доступа, печатные формы выходных документов с поддержкой QR-кодов и водяных знаков.

РОСА «Кобальт» – универсальная операционная система с встроенными механизмами защиты информации от несанкционированного доступа, которые поддерживают: идентификацию и аутентификацию пользователей, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, контроль целостности, надежное функционирование и фильтрацию сетевого потока.

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Обладает сертификатом ФСТЭК России №4039 по четвертому уровню доверия «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ)».

«Совместимость платформы DocTrix с ОС РОСА – это еще один шаг в направлении развития отечественных решений», — сказал генеральный директор компании НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

«Безусловно, совместимость наших продуктов поможет многим российским компаниям перейти на новый уровень автоматизации своего бизнеса и решения поставленных задач», — отметила коммерческий директор компании i-Sys Labs Юлия Ерина.

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