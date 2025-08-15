Подтверждена совместимость «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» с «Ред ОС» и «Ред АДМ»

Завершено тестирование и подтверждена технологическая совместимость продукта «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами», созданного компанией «АТ Консалтинг» (входит в «Росатом»), с решением для управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» 2.0 и операционной системой «Ред ОС» 7.3 от отечественного разработчика «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«ЦУП 2.0 Модуль управления» секретами предназначен для безопасного хранения и управления инфраструктурными секретами (SSH-ключи, API-токены, сертификаты, технические учетные записи и т. д.), а также для контроля использования секретов в высоконагруженной ИТ-инфраструктуре. Продукт реализован с учетом актуальных требований к защите данных и позволяет соблюдать все необходимые нормы. ЦУП 2.0 зарегистрирован в реестре российского ПО, имеет сертификат соответствия СЗИ требованиям по безопасности информации ФСТЭК России.

«Ред АДМ» — это система централизованного управления ИТ-инфраструктурой для автоматизации рутинных задач администрирования и обеспечения плавного перехода с зарубежных решений. Единый веб-интерфейс позволяет управлять доменом и его объектами, централизованно развертывать и настраивать операционные системы, работать с файловыми хранилищами, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, а также настраивать политики безопасности и правила работы в домене.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Разработка ведется в закрытом контуре компании «Ред Софт», исходный код и репозиторий хранятся на территории России. Операционная система входит в реестр отечественного программного обеспечения, а также сертифицирована ФСТЭК России. Продукт обладает профилем защиты операционных систем типа «А» четвертого класса ИТ.ОС.А4.ПЗ, соответствует требованиям безопасности к средствам виртуализации и контейнеризации.

Подтвержденная совместимость продуктов открывает новые возможности для технологического сотрудничества «АТ Консалтинг» и «Ред Софт». Тестирование показало, что комплекс обеспечивает стабильную работу и надежную интеграцию. Это важно при переходе на отечественное ПО и создании единого контура ИТ-управления.

«Нам принципиально важно предоставлять заказчикам продукты, которые без проблем интегрируются с решениями ведущих отечественных производителей. «Ред Софт» — один из лидеров в этой области, и наши заказчики воспринимают их решения как базовые для построения критической инфраструктуры. Кроме того, практика управления инфраструктурными секретами становится все более значимой для бизнеса. Подтвержденная совместимость гарантирует, что клиенты смогут централизованно управлять секретами и автоматизировать их ротацию, используя решения партнера и наш продукт без каких-либо компромиссов с точки зрения безопасности и удобства», — сказал Денис Ковалев, директор по информационной безопасности «АТ Консалтинг».

«Мы рады технологическому партнерству с «АТ Консалтинг», которая является одной из ведущих российских ИТ-компаний. Безусловно, такое взаимодействие способствует развитию и продвижению отечественного ПО на рынке. Совместимость решений позволяет организациям создавать гибкие и безопасные ИТ-ландшафты, которые соответствуют требованиям регуляторов, сокращают затраты на поддержку и повышают уровень безопасности инфраструктуры», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».