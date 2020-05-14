ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия

Операционная система «Альт 8 СП» успешно прошла проверку на соответствие требованиям Приказа ФСТЭК №131 от 30 июля 2018 г. «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по четвертому уровню доверия. ОС «Альт 8 СП» выпускается компанией ИВК на базе инфраструктуры разработки «Базальт СПО».

Результаты испытаний подтвердили, что при разработке ОС применяются инструменты, технологические операции и организационные меры, которые обеспечивают ей высокий уровень качества и защищенности. Для потребителей это служит гарантией длительного жизненного цикла используемой ОС, обеспечения ее безопасности на стадии разработки и развития, а также – надежной документальной и технической поддержки. Благодаря неограниченному жизненному циклу и высокой надежности ОС «Альт 8 СП» служит основой для построения технологически независимой цифровой среды в органах государственной власти всех уровней, на объектах критической информационной инфраструктуры, на предприятиях стратегически важных отраслей промышленности.

ОС «Альт 8 СП» – российская операционная система, развивающаяся на базе отечественной инфраструктуры разработки и российского репозитория «Сизиф», который поддерживает компания «Базальт СПО». ОС предназначена для организаций, которым необходимы отечественные программные продукты с высоким уровнем защиты. Дистрибутив «Альт 8 СП» включен в Единый реестр российского ПО (регистрационный номер 4305). Программный продукт предназначен для применения в государственных информационных системах первого класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности; в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных; в информационных системах общего пользования второго класса.

«Информация – это ценнейший ключевой ресурс госструктур и бизнеса, который нуждается в надежной защите, – сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор группы компаний ИВК. – Операционная система "Альт 8 СП" позволяет создать доверенную цифровую среду для работы с информацией ограниченного доступа, содержащей служебную, коммерческую и иные виды тайн, а также – персональные данные. Для разработки операционной системы мы создали и постоянно совершенствуем эффективную систему контроля качества, которая определяет и документально фиксирует способы, цели и обязательства по обеспечению потребительских свойств ОС».

Результаты испытаний программного продукта подтверждены сертификатом соответствия № 3866, переоформленным ФСТЭК России 22 апреля 2020 г. Документ выдан компании ИВК 10 августа 2018 г. и действителен до 10 августа 2023 г. Сертификат удостоверяет, что ОС «Альт 8 СП» отнесена к операционным системам типа «А» и соответствует «Требованиям безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профилю защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017). Сертификационные испытания провела испытательная лаборатория «НПО Эшелон».

Экспертная комиссия «НПО Эшелон» провела проверку комплекса технологических операций и организационных мер, которые применяются при разработке и серийном производстве ОС «Альт 8 СП». В частности, экспертами установлено следующее. Организация процессов разработки соответствует требованиям ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Проектная, конструкторская, эксплуатационная, технологическая и нормативно-методическая документация, разработанная на ОС «Альт 8 СП», соответствует требованиям действующих нормативных документов и стандартов РФ. Материально-техническая база удовлетворяет требованиям, необходимым для серийного производства ОС «Альт 8 СП». Условия и организация производства ОС «Альт 8 СП» отвечают требованиям действующих нормативных документов. Применяемая технология производства ОС «Альт 8 СП» позволяет добиваться требуемой стабильности ее параметров. Система качества, действующая у разработчика, позволяет обеспечивать необходимый уровень качества и неизменность сертифицируемых параметров при серийном производстве ОС «Альт 8 СП».

«Для обеспечения безопасной разработки ОС «Альт 8 СП» мы применяем широкий спектр методов и средств верификации программного кода, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании "Базальт СПО". – В арсенале наших разработчиков – инструменты фаззинг-тестирования, статического и динамического анализа. Код тщательно и всесторонне исследуется на всех стадиях разработки, в том числе – с использованием автоматизированных процедур проверки на уязвимости. Это позволяет обнаружить и устранить максимальное число ошибок до выпуска программного продукта в серийное производство и предоставить потребителям качественный и надежный программный продукт».