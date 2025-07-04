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ФСТЭК России продлила сертификат на ОС «Аврора»

ФСТЭК России продлила до 10 февраля 2030 г. сертификат соответствия №4220 на операционную систему «Аврора», которую разрабатывает «Открытая мобильная платформа». Об этом CNews сообщил представитель компании.

ОС «Аврора» соответствует требованиям методических документов ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты» ИТ.ОС.А4.ПЗ и «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по 4 уровню доверия и может использоваться в ГИСах, ИСПДн, АСУТП, объектах ЗОКИИ до 1 класса/уровня включительно.

«Продление сертификата ФСТЭК России – это важная веха для развития ОС «Аврора». Нормативные требования за последнее время ужесточились, проверок стало больше, и ОС «Аврора» полностью соответствует текущим требованиям ФСТЭК России. Наши заказчики могут полностью доверять нам безопасность своих данных и непрерывность процессов», — сказал начальник продуктовой экспертизы «Открытой мобильной платформы» Сергей Аносов.

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.

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Также ранее был продлен сертификат соответствия ФСТЭК России №4203 на платформу управления «Аврора Центр». Документ действует до 30 декабря 2029 г. Платформа соответствует требованиям ТУ и 4 уровню доверия, сертификат подтверждает ее возможность использования: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

Платформа «Аврора Центр» обеспечивает эффективное управление устройствами любого форм-фактора, а также позволяет администраторам системы вводить устройства на ОС «Аврора», российских дистрибутивах Linux и ОС Android в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации на устройства и группы устройств, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя. Пользователи платформы могут удаленно запускать скрипты, контролировать состояние техники в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них данные даже при нахождении устройства вне сети.

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