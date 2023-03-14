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Компания НТЦ ИТ РОСА подтвердила совместимость операционных систем РОСА с оборудованием F+ tech

НТЦ ИТ РОСА и F+ tech протестировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы операционной системы РОСА «Кобальт» с серверами и принтерами F+ tech. По итогам тестирования были подписаны двусторонние сертификаты. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

НТЦ ИТ РОСА выпускает две линейки операционных систем: РОСА «Хром» и РОСА «Кобальт», обе – в серверном и десктопном исполнении.

РОСА «Кобальт» бинарно совместима с популярным Linux-дистрибутивом RHEL 7.9 и подходит компаниям, планирующим переход на российскую ОС с таких операционных систем как Red Hat Enterprise Linux и CentOS.

Это ОС с встроенными механизмами защиты информации от несанкционированного доступа, которые поддерживают: идентификацию и аутентификацию пользователей, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, контроль целостности, надежное функционирование и фильтрацию сетевого потока. Обладает сертификатом ФСТЭК России №4039 по четвертому уровню доверия «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ)».

Программные продукты НТЦ ИТ РОСА были протестированы на серверном оборудовании F+ tech линеек FPD-1-SP и FPD-5-SP, а также на печатающем оборудовании F+ tech: лазерном принтере P40dn, лазерном МФУ M40adn и лазерном МФУ M60ade.

«Развитие технологического партнерства и формирование программного стека отечественного ПО позволяет уверенно использовать российские технологи, которые удовлетворят любые запросы пользователей», – сказал генеральный директор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

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«Данное тестирование доказало отличную совместимость оборудования F+ tech с программными продуктами наших партнеров. Мы получили целую ИТ-экосистему, включающую серверы и принтеры F+ tech на софте “НТЦ ИТ РОСА”. Сотрудничество между нашими компаниями позволит предлагать корпоративным заказчикам и госсектору комплексные высокопроизводительные российские решения», — сказали представители F+ tech.

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«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа компании включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

F+ tech – российский производитель инфраструктурного оборудования. Реализуя стратегию импортонезависимости, компания выпускает линейки серверов, систем хранения данных, сетевого оборудования и инженерной инфраструктуры, печатного оборудования (принтеры и МФУ), смартфонов и планшетов для государственного и корпоративного сектора. Производство осуществляется на собственных и контрактных площадках в России. Компания сотрудничает с разработчиками российских операционных систем и решений – НИИ «Масштаб», «Базальт СПО», «Ред софт», НТЦ ИТ РОСА, Открытая мобильная платформа (ОС «Аврора») и др.

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