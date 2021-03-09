Спецпроекты

ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора»

Мобильность

Компания «Открытая мобильная платформа» переоформила сертификат ФСТЭК России на ОС «Аврора» в соответствии с обновленными требованиями доверия, утвержденными в конце 2020 г. Обновленный 28 января сертификат действителен до 10 февраля 2025 г.

Сертификат №4220 подтверждает, что ОС «Аврора» является операционной системой общего назначения типа А со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и соответствует «Требованиям безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия; «Требованиям безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты операционных систем типа А четвёртого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017).

Наличие данного сертификата позволяет использовать ОС «Аврора» на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в государственных информационных системах (ГИС), а также в информационных системах персональных данных (ИСПДн), в том числе при работе с медицинскими персональными данными.

Мобильная ОС «Аврора» изначально была разработана для обеспечения высокого уровня защиты при работе с наиболее чувствительной информацией, поэтому компания «Открытая мобильная платформа» постоянно и плотно взаимодействует со ФСТЭК и ФСБ России, регулярно подтверждая соответствие требованиям безопасности регуляторов.

«Мы понимаем, насколько важна безопасность в проектах цифровой мобильности наших заказчиков и поэтому прикладываем все силы для создания необходимых решений, что в очередной раз подтвердила сертификация ФСТЭК России. Стоит отметить, что первый сертификат мы получили 20 февраля 2017 года, и это даёт нам повод гордиться не только новым сертификатом, но и уже четырёхлетней историей успешных сертификаций наших программных продуктов», – прокомментировал Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа».

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