Серверные платформы UTINET Corenetic серии R совместимы с ОС «РОСА кобальт 7.9 сервер»

Производитель серверного оборудования UTINET и разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА успешно завершили испытания совместимости серверов серии UTINET Corenetic серии R и операционной системы «РОСА кобальт 7.9 сервер». Об этом CNews сообщили представители РОСА.

В ходе работ эксперты протестировали корректность установки операционной системы «РОСА кобальт» на сервер и ее функционирование, включая проверку поддержки встроенных сетевых адаптеров. По результатам тестирования установлено, что все компоненты гибридного стека работают в штатном режиме, и сервер UTINET Corenetic серии R можно использовать с отечественной ОС.

«РОСА кобальт» — универсальная операционная система, которая бинарно совместима с популярным Linux-дистрибутивом RHEL 7 и подходит компаниям, планирующим переход на российскую ОС с таких операционных систем, как Red Hat Enterprise Linux и CentOS. Сертифицирован в ФСТЭК России №4039 по 4 уровню доверия «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ)».

Серверы UTINET Corenetic — обеспечивают большие функциональные возможности. Благодаря сочетанию мощных процессоров, большого объема памяти, возможности установки быстрых накопителей и поддержке ускорителя графического процессора демонстрируют высокую производительность в ряде ресурсоемких сред. Серверы UTINET широко представлены как в государственных, так и в коммерческих учреждениях на территории Российской Федерации.

«Расширение совместимости российского ПО с нашим оборудованием — это один из приоритетных векторов развития UTINET. Мы будем продолжать расширять список совместимости продуктов для того, чтобы российские компании получили больше возможностей для создания ИТ-инфраструктуры, максимально соответствующей задачам бизнеса и отвечающей требованиям законодательства», — сказал технический директор UTINET Максим Евдокимов.

«Российское ПО постоянно улучшается и модернизируется благодаря новым совместимостям с отечественными решениями. НТЦ ИТ РОСА инициирует дополнительные тестирования и испытания для абсолютной уверенности в создании качественной и безопасной ИТ-инфраструктуры», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

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Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА хром», «РОСА фреш», «РОСА барий», «РОСА кобальт» и «РОСА мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК РФ для работы с конфиденциальной информацией.

UTINET — российский производитель серверов, систем хранения данных и программного обеспечения. Решения UTINET собираются на базе отечественных компонентов и собственного уникального программного обеспечения. Продукты и решения UTINET присутствуют в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторг и поставляются в коммерческие и государственные учреждения.