«Ред ОС» версии 7.3 прошла проверку ФСТЭК России

«Ред ОС» версии 7.3 успешно прошла испытания в системе сертификации средств защиты информации ФСТЭК России с привлечением аккредитованной испытательной лаборатории. Об этом CNews сообщили в компании «Ред софт», которая занимается разработкой «Ред ОС».

По результатам проведенных испытаний подтверждено, что «Ред ОС» версии 7.3 соответствует: «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (Приказ ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. №131) - по 4 уровню доверия согласно; «Требованиям безопасности информации к операционным системам» (Приказ ФСТЭК России от 02 июня 2020 г., №76); «Профилю защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017).

Сертификат ФСТЭК России №4060 был переоформлен 16 декабря 2021 г. и действует до 12 января 2024 г.

«Ред ОС» версии 7.3 может применяться как средство защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД) для защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), государственных информационных систем (ГИС), автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП), информационных систем персональных данных (ИСПДн) до 1 класса (категории значимости, уровня) защищенности включительно, а также информационных систем общего пользования (ИСОП) 2 класса.

«Ред ОС» версии 7.3 сертифицированной редакции имеет в составе LTS-ядро Linux 5.10, в котором в частности обеспечена поддержка видеоускорителей Intel Comet Lake (10 поколение процессоров Intel) и AMD Ryzen 5000. Включает наиболее актуальные версии пакетов прикладного и серверного ПО, поддерживает широкий перечень периферийного оборудования.

«Сертификация ФСТЭК России важнейший этап в развитии продукта, так как именно прохождение испытаний официально подтверждает возможность его использования для защиты ИТ-инфраструктуры страны на самых чувствительных ее участках. «Ред ОС» в очередной раз прошла эти испытания и рекомендована к внедрению в целях укрепления ИТ-суверенитета страны», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».