ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП»

Компания ИВК разработала готовое защищенное рабочее место офисного сотрудника. Это решение на USB-носителе, включающее программные продукты производства ИВК: сертифицированную операционную систему «Альт 8 СП», средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «ИВК Крипто» и набор прикладного ПО для повседневной работы из дистрибутива ОС. По согласованию с заказчиком на флэш-накопитель может быть дополнительно установлено прикладное ПО из Единого реестра российских программ, совместимое с ОС «Альт 8 СП».

Работа с решением для дистанционной работы не требует от пользователя специальной квалификации в области ИТ. Сотрудник, находясь в любой точке земного шара, подключает USB-носитель к доступному в данный момент компьютеру и сразу начинает работать как в офисе. Установка ОС на компьютер не требуется, рабочее место полностью локализовано на USB-носителе. Решение ИВК позволит госструктурам и коммерческим организациям быстро перевести сотрудников в режим удаленной работы, обеспечив их привычным рабочим местом на время отсутствия в офисе.

Пользователь решения ИВК может выбрать один из двух сценариев работы. Первый сценарий – работа в терминальном режиме. Сотрудник получает доступ к своему индивидуальному рабочему месту, которое находится в офисе организации – на его персональном компьютере, на сервере или в облаке. Сеанс удаленной работы ничем не отличается от работы в офисе. В распоряжении сотрудника есть все привычное ПО и необходимые данные. Они хранятся на корпоративных ресурсах и доступны только во время сеанса. Подключение реализуется на основе протоколов RDP, SPICE, VNC. Второй сценарий – работа с ПО, установленным на USB-носителе. Это программы из дистрибутива: офисный пакет, веб-браузер, клиент электронной почты, средства сканирования и печати документов редакторы мультимедиа и т.п. Все данные пользователя также хранятся на USB-носителе.

В составе решения для организации дистанционного рабочего места: операционная система «Альт 8 СП» для рабочих станций. ОС имеет сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по четвертому уровню контроля, «Требования безопасности информации к операционным системам» и «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ»; пользовательский клиент средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «ИВК Крипто абонент». Имеет сертификат ФСБ России на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса «КС2».

Защиту интерактивных сеансов работы обеспечивает СКЗИ «ИВК Крипто», предназначенный для построения виртуальных частных сетей с криптозащитой данных, передаваемых по открытым каналам связи, и выполнения функций межсетевого экрана.

Решение ИВК подходит для любого компьютера, умеющего загружаться с USB. Все ПО и данные пользователя хранятся только на флэш-носителе и полностью изолированы от жестких дисков компьютера. Для защищенного доступа предусмотрена процедура аутентификации пользователя. Пользовательские настройки операционной системы, прикладного ПО и сетевых подключений сохраняются и действуют при следующих сеансах работы.

«Экстренный перевод сотрудников на дистанционную работу в период пандемии оказался непростой задачей для многих госструктур, органов власти, коммерческих организаций, банков, учебных заведений – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор группы компаний ИВК. – К развертыванию защищенных рабочих мест на удаленных компьютерах оказались не готовы и корпоративные ИТ-инфраструктуры, и сами сотрудники. Решение ИВК позволит любой организации быстро, легко и с минимальными затратами наладить дистанционную работу всего персонала без кардинальной перестройки своей ИТ-инфраструктуры. Решение полностью построено на российских программных и аппаратных средствах, поэтому обеспечивает реализацию программы технологической независимости».