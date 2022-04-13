Советники из «Яндекса», Сбербанка, VK, ALT Linux будут лоббировать в Минцифры интересы ИТ-отрасли

В Минцифры появятся советники из ИТ-отрасли. Среди них — представители «Яндекса», «Росатома», «Лаборатории Касперского», Сбербанка, VK и т.д. Они будут представлять мнения ИТ-отрасли, а также оказывать аналитическую поддержку министерству для ускорения реализации мер поддержки. Работать представители будут на общественных началах.

Голос отрасли

В Минцифры появятся представители ИТ-отрасли, которые будут представлять мнения сегментов рынка. Среди них — представители «Яндекса», «Росатома», «Лаборатории Касперского», «Базальта СПО», Сбербанка и т.д. Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба по ИТ-отрасли 12 апреля 2022 г. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства.

Ответственные представители будут консолидировать мнения компаний, готовить материалы по сегменту и оказывать аналитическую поддержку министерству. Таким образом, Минцифры интегрирует представителей отрасли в процесс принятия решений. «Они смогут предлагать еще больше своих идей для реализации необходимых мер поддержки, работать над их осуществлением и эффективнее взаимодействовать с Минцифры», — говорится в сообщении министерства.

Всего в списке Минцифры присутствуют 34 сегмента ИТ-рынка. К ним относятся компьютерное оборудование, ОС, агрегаторы услуг и маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, а также импорт и дистрибуция ИТ-оборудования, дата-центры и др. По всем сегментам были выбраны ответственные представители. Работать они будут на общественных началах.

Кто в списке

Например, от сегмента «производители компьютерного оборудования» (серверы, ПК и т.д.) представлены сразу два ответственных — гендиректор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева и представитель «Аквариуса» Дмитрий Короед. Александр Деханов от «Яндекса» выбран ответственным в сегменте агрегаторы и маркетплейсы. Консолидировать мнение отрасли по соцсетям и мессенджерам будет директор по связям с госораганами VK Константин Голуб.

2, 3) Полный список советников опубликован на файл-сервере CNews (стр. 1

ОС будет представлять председатель совета директоров «Базальт СПО» (разработчик ОС ALT Linux) Алексей Смирнов. От сегмента «информационная безопасность» представлен замдиректора по стратегическим и международным проектам компании «Код безопасности» Олег Кравчук и т.д.

Полный список опубликован на файл-сервере CNews (стр. 1, 2, 3)

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На данный момент в списке из 34 позиций отсутствуют ответственные только за два сегмента — отраслевые геоинформационные системы и графические, аудио, видео и фоторедакторы.

Приоритетные отрасли

Ранее, 11 апреля 2022 г., Минцифры опубликовало список приоритетных направлений российских ИТ-решений, которые может поддержать государство. В первую очередь финансировать должны системы 17 классов, куда вошли средства разработки ПО, инструменты инженерного анализа и машинного обучения, продукты графического дизайна и т.д.

Также российские власти уже озвучили ряд мер поддержки российских ИТ-компаний, которые будут трудиться над разработкой «суверенных» аналогов. Среди них — госгранты, на которые из Резервного фонда уже выделили 14 млрд руб. Планируется, что они покроют 80% расходов компаний на проекты. Получить гранты ИТ-компании могут, подав заявку в Российский фонд развития информационных технологий, НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» или «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».