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СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Аэродиск» и «Базальт СПО» создали программно-аппаратную систему хранения данных (СХД). В ее составе – линейка отечественных СХД Aerodisk Engine и российская операционная система «Альт 8 СП» с высоким уровнем защиты. Импортонезависимая СХД позволит государственным органам и коммерческим компаниям надежно хранить и обрабатывать большие объемы персональных данных и конфиденциальной информации. Решение может применяться для построения облачных решений, оснащения ЦОДов, создания доверенной цифровой инфраструктуры.

Перевод СХД Aerodisk Engine на защищенную ОС «Альт 8 СП» позволит компании «Аэродиск» высвободить ресурсы для разработки и развития системы хранения данных.

«До перехода Aerodisk Engine на ОС “Альт 8 СП” нам приходилось постоянно самостоятельно дублировать процесс доработки базовой операционной системы, включая патчи безопасности и поддержку нового оборудования на уровне модулей ядра. В результате мы сталкивались с необходимостью поддерживать не только продукт, но и разработку базовой операционной системы, – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович. – Также использование отечественной сертифицированной ОС, имеющей все необходимые сертификации, позволяет применять наш аппаратно-программный комплекс и на объектах критической информационной инфраструктуры».

Операционная система «Альт 8 СП» представлена дистрибутивами «Альт 8 СП Рабочая станция» и «Альт 8 СП Сервер». ОС «Альт 8 СП» имеет сертификаты ФСТЭК и ФСБ; своевременно получает все необходимые обновления безопасности и обеспечен долговременной поддержкой. Программный продукт разработан компаниями «Базальт СПО» и ИВК. ОС «Альт 8 СП» создается на основе российского репозитория «Сизиф», который развивает компания «Базальт СПО». Он находится в российской юрисдикции, поэтому операционная система не зависит от зарубежных репозиториев.

Aerodisk Engine – российская СХД с высокими показателями производительности и отказоустойчивости для ИТ-инфраструктуры любого масштаба и сложности. Модельный ряд линейки представлен тремя системами: СХД начального уровня (Entry-level) Aerodisk Engine N1, СХД среднего уровня (Mid-range) Aerodisk Engine N2 и корпоративной СХД уровня Enterprise-Mid-range Aerodisk Engine N4, разработанной специально для высокой смешанной нагрузки, а также All-flash конфигураций из SSD-дисков.

«Новая программно-аппаратная СХД – логичный результат развития партнёрства наших компаний. Под управлением ОС «Альт 8 СП» уже работает отечественная СХД «Аэродиск Восток», и мы ведём переговоры о переводе других продуктов «Аэродиска» на платформу «Альт». Эти совместные разработки будут распространяться через наши партнерские сети», – сказал заместитель генерального директора «Базальт СПО» Алексей Новодворский.

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