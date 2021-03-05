Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку

Хитрый ход Red Hat

Изменения в правилах лицензирования операционной системы (ОС) Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL Server) вынуждают пользователей переходить на значительно более дорогостоящие тарифные планы, пишет The Register. Перемены затронули корпоративных клиентов компании – обладателей базовой подписки, которые применяют данный Linux-дистрибутив в качестве гостевой операционной системы в виртуализированной среде.

Как отмечает издание, роковые изменения датируются 2019 г., когда Red Hat объявила о том, что «выводит из оборота» старый базовый вариант подписки (RH0197181) с самостоятельной поддержкой (Self-Support). Альтернативой ему, по задумке Red Hat, должен был стать идентичный по цене годовой подписки – $349 в США – план RH00005, который впервые стал доступен в 2013 г. Важно о отметить, что по данным The Register, продавать RH0197181 компания перестала еще 2015 г., однако к 2019 г. у некоторого числа клиентов Red Hat срок подписки еще не истек.

Несмотря на похожие условия и цену, предложения все же имели несколько серьезных отличий. Так, по условиям нового варианта подписки дистрибутив можно устанавливать лишь на физические серверы, но не на виртуальные машины. Более того, в официальной документации появился пункт, гласящий, что вариант с самостоятельной поддержкой «не предназначен для применения в продакшене», то есть не годится для коммерческого использования.

Бизнес-пользователи, которым необходима RHEL Server на виртуальных машинах, вынуждены менять подписку на более дорогую

Теперь, как отмечает The Register, клиенты Red Hat из числа бывших подписчиков старого базового тарифа вынуждены переходить на стандартный план, включающий услуги технической поддержки, которыми, многие из них никогда не воспользуются. Такая подписка стоит более чем в два раза дороже базовой – $799 в год, но это все равно самая дешевая опция, которая позволит бизнес-пользователям продолжить применять RHEL Server в качестве гостевой ОС на виртуальной машине.

RHEL бесплатно для разработчиков

В конце февраля 2021 г. CNews сообщил, что Red Hat готова предоставить бесплатный доступ к RHEL разработчикам, которые задействованы в проектах с открытым исходным кодом.

Программа получила название RHEL for Open Source Infrastructure (ROSI) и по ее условиям дистрибутив можно в веб- и почтовых серверах, сборочных системах, системах непрерывной интеграции и т. д. Участники ROSI могут рассчитывать на доступ к базе знаний и системе аналитики Red Hat Insights. Техподдержка не предусмотрена.

В январе 2021 г. Red Hat изменила условия программы Red Hat Developers, которая, как следует из названия, нацелена на разработчиков ПО. Разработчики получили возможность устанавливать сразу 16 копий RHEL вместо одной ранее и не только на физические машины, но и на виртуальные, в том числе в публичном облаке. Позднее представители компании уточнили, что действие программы Red Hat Developers распространяется исключительно на индивидуальных разработчиков.

Резонансное «убийство» CentOS

В декабре 2020 г. стало известно, что Red Hat прекратит поддержку актуальной версии CentOS – бесплатного клона RHEL – почти на восемь лет раньше срока – в конце 2021 г., чем вызвала бурю негодования со стороны пользователей дистрибутива. Поддержка предполагает регулярный выпуск важных исправлений ошибок в ядре и прочем ПО, присутствующем в репозиториях дистрибутива.

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В качестве альтернативы компания предложила пользователям перейти на непрерывно обновляемую редакцию – CentOS Stream, которую по степени «экспериментальности» можно расположить между традиционно максимально стабильной RHEL и всегда включающей самое свежее ПО Fedora.

В числе первых о разработке замены CentOS объявил один из основателей проекта Грегори Курцер (Gregory Kurtzer). Новый дистрибутив – форк RHEL, к созданию которого специалист собирался привлечь «друзей и сообщество», получил название Rocky Linux. Позднее Курцер основал стартап Ctrl IQ, который, как ожидается, будет выступать в роли спонсора проекта Rocky Linux и завязанного на нем стека ПО для облачных сред. Компания уже привлекла $4 млн инвестиций.

В январе 2021 г. CNews писал, что компания Cloudlinux выходца из Украины Игоря Селецкого, также занимается разработкой собственного форка RHEL под названием Almalinux (ранее Lenix) и планирует вкладывать в разработку $1 млн ежегодно. Cloudlinux на момент анонса располагала значительным опытом создания сборок на основе RHEL, необходимой инфраструктурой, а также штатом разработчиков и сопровождающих.

Напомним, Red Hat была куплена корпорацией IBM в 2019 г. Общая сумма сделки составила $34 млрд, то есть на 60% выше тогдашней рыночной стоимости компании – разработчика RHEL.