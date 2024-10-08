ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) подтвердила совместимость с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры «Брест» («Группа Астра»)

Российский ИТ-вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» завершил тестирование на совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 с программным комплексом для управления объектами виртуальной инфраструктуры ПК СВ «Брест» («Группа Астра»). Это сотрудничество расширяет возможности отечественных предприятий по созданию и управлению виртуальной ИТ-инфраструктурой любого масштаба и сложности на базе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Команда «Инферит ОС» провела комплексное тестирование ОС «МСВСфера Сервер» 9 с ПК СВ «Брест» — российской облачной платформой виртуализации со встроенными средствами защиты информации. Результаты испытаний подтвердили полную совместимость решений.

ПК СВ «Брест» — это полностью российский программный продукт, включенный в реестр Минцифры Росссии и используемый в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ. Комплекс предоставляет современный набор инструментов с собственным графическим интерфейсом для управления объектами виртуальной инфраструктуры любого масштаба и сложности, включая виртуальные машины и рабочие места (VDI), физические хосты, кластеры, ЦОДы, сети и хранилища. Платформа позволяет объединять существующие физические серверы с виртуальными и облачными в одну систему, а также создавать кластеры из нескольких серверов с гиперконвергентными, конвергентными или внешними аппаратными хранилищами.

ОС «МСВСфера» используется в России с 2013 г. в различных отраслях, включая авиационную промышленность, транспортный сектор, научные, образовательные и медицинские учреждения по всей стране.

Операционная система «МСВСфера Сервер» 9 является полноценной альтернативой зарубежным системам уровня Enterprise Linux, включает встроенные инструменты миграции с этих систем и подходит для использования как в государственных, так и в коммерческих организациях. Она обеспечивает совместимость с приложениями и сервисами, работающими на Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Oracle Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux OS и Rocky Linux и других системах этого класса, что упрощает миграцию и позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО. ОС «МСВСфера» отличается продолжительными сроками поддержки дистрибутивов. Для версии 9 поддержка будет осуществляться до 2032 г.

«Подтверждение совместимости ОС "МСВСфера Сервер" 9 с ПК СВ "Брест" — это значимый шаг в развитии экосистемы отечественного ПО. Наше сотрудничество с "Группой Астра" открывает новые возможности для заказчиков, позволяя им создавать современные, гибкие и защищенные виртуальные инфраструктуры на базе российских решений. Это не просто технологическое партнерство, а реальный вклад в цифровой суверенитет страны», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».