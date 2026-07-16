«1С:Интеграция КОРП»: Релиз версии 1.0.5 получил целый ряд значимых улучшений

Компания «ИТ-Экспертиза» продолжает развивать флагманский продукт для построения корпоративных интеграционных решений – ESB «1С:Интеграция КОРП». Релиз версии 1.0.5 получил целый ряд значимых улучшений, которые затрагивают безопасность, совместимость, удобство разработки и производительность. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертизы».

Безопасность на новом уровне: сквозное TLS-шифрование

Одним из ключевых нововведений стала полноценная поддержка сквозного TLS-шифрования на всех уровнях транспортного слоя.

Теперь вы можете настроить защищенное соединение не только для внешнего трафика (на балансировщике Nginx), но и для всего внутреннего контура – между Nginx, Karaf, Nexus, ActiveMQ Artemis и служебной СУБД. Это означает, что все внутренние взаимодействия компонентов системы теперь также могут быть зашифрованы, что существенно повышает общий уровень безопасности вашей интеграционной инфраструктуры.

Важно, что включить TLS можно как на этапе первичного развертывания, так и в процессе эксплуатации системы – без необходимости останавливать работающие интеграционные процессы.

Расширение списка поддерживаемых операционных систем

Для организаций, использующих российское ПО, важным шагом стало расширение списка поддерживаемых операционных систем (ОС).

Теперь транспортный слой (ТС) дополнительно поддерживает: Astra Linux 1.8; «Ред ОС 7.3»; «Ред ОС 8»; Rocky Linux 8.10.

Это существенно расширяет возможности выбора инфраструктурной платформы и упрощает внедрение продукта в существующие ИТ-ландшафты, особенно в рамках программ импортозамещения.

Контроль доступа по IP-адресам

Реализован важный механизм безопасности – контроль доступа к транспортному слою (ТС) по IP-адресам в разрезе систем.

Настройка выполняется в Центральной Базе Интеграции (ЦБИ), в справочнике «Системы». Поддерживаются как списки разрешенных, так и запрещённых IP-адресов.

Это позволяет ограничить доступ к ТС только доверенными контурами и значительно снизить риск несанкционированной отправки и получения сообщений, в том числе от копий информационных баз, развёрнутых вне целевого контура эксплуатации.

Развитие точек расширения для активного режима

Для разработчиков, использующих активный режим работы, добавлена возможность использования следующих точек расширения: direct-vm:ext-PutPackets-onStart; direct-vm:ext-PutPackets-onComplete; direct-vm:ext-GetPackets-beforeSend; direct-vm:ext-GetPackets-onComplete; direct-vm:ext-ConfirmGettingPackets-onStart.

Это даёт больше гибкости при кастомизации поведения маршрутов и обработке пакетов данных.

Механизмы конвертации: больше типов, проще разработка

Существенно расширен список нативно поддерживаемых типов в механизмах конвертации. В частности, добавлена поддержка разработки форматов и правил обмена для: ПВХ (планов видов характеристик); ПВР (планов видов расчетов); планов счетов; БП (бизнес-процессов); точек маршрута БП; задач; системных перечислений.

Кроме того, реализованы единые, интуитивно понятные no-code подходы при разработке правил обмена для разных типов объектов. Проведена оптимизация и исправление ошибок при экспорте структуры метаданных.

Новые компоненты редактора маршрутов

Редактор маршрутов пополнился целым рядом новых компонентов и возможностей: постобработка в компоненте «Запрос к БД – источник»; использование транзакций в компонентах «Очередь (система) – источник» и «Запрос к БД – источник»; возможность отключить обработку ошибок для контекста маршрутов; новый компонент «Автомаппер БД (источник)»; новый компонент «Автомаппер КФ – БД (приемник)»; новый компонент «Событие»; новый компонент «Попытка (завершение)»; новый компонент «Отвод» (Wire Tap).

Также оптимизирована палитра свойств текущего элемента маршрута.

Автомаппер КФ ⇄ СУБД

В ЦБИ появилась нативная декларативная настройка правил трансформации данных между таблицами внешних баз данных и каноническим форматом (КФ). Это стало возможным благодаря доработке базовых механизмов конвертации и добавлению новых компонентов в редактор маршрутов.

Гибкое управление отправкой ответных событий

Реализована возможность гибкого управления отправкой ответных событий: поддержка параметра системы «ОтправлятьОтветныеСобытия» для включения или отключения отправки ответных событий об успешной (или неуспешной) загрузке; настройка «УК_ОтправлятьОшибкиВЦБИ» для включения или отключения отправки ошибок в ЦБИ.

Развитие поддержки EnterpriseData

Учтены отличия старых и новых версий «1С:Библиотеки» стандартных подсистем (БСП) в части EnterpriseData. Это позволило обеспечить более стабильную работу вне зависимости от версии БСП, используемой в конфигурации с внедрённым Универсальным Коннектором (УК).

Также исправлена проблема возможного зацикливания регистрации изменённых объектов при использовании EnterpriseData.

Внимание! Прекращение поддержки LegacyNillable

В ЦБИ из справочника «Версии формата» удалён реквизит «НеИспользоватьПустые», отвечавший за обратную совместимость со старым форматом выгрузки пустых свойств. В связи с этим атрибут «LegacyNillable» при генерации XSD-схем больше не формируется и не поддерживается.

Версия 1.0.5 предназначена для использования с версией технологической платформы «1С:Предприятие» не ниже 8.3.24.1548.

Релиз предназначен для обновления конфигураций версий 1.0.4.2. Подробный порядок обновления приведен в файле 1cv8upd.htm, доступном в составе поставки. Дополнительная информация приведена в файле ReadMe.txt, расположенном там же.



