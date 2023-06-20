Reg.ru запускает облачный сервис нового поколения

Регистратор доменных имён и хостинг-провайдер Reg.ru объявил о перезапуске своей виртуальной инфраструктуры и анонсировал облачный сервис под названием «Рег.облако».

«Рег.облако» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру, при помощи которой можно запускать услуги и сервисы в онлайн-среде. Платформа подойдёт для разработки и тестирования, размещения сайтов, интернет-магазинов, Telegram-ботов, игровых серверов, а также для создания облачного хранилища или сервера видеоконференций.

Облачный сервис работает на базе программных комплексов OpenStack, Kubernetes и KVM с возможностью управления как в личном кабинете, так и по API. Вычислительные мощности обеспечиваются серверами с многопоточными процессорами в base-конфигурации и высокочастотными процессорами с ускорением до 5 ГГц в high-конфигурации. Дисковое пространство построено на массивах из SSD NVMe-дисков с производительностью до 25000 IOPS на чтение и 8000 IOPS на запись для каждой услуги. Сервер включает выделенный IPv4-адрес, бесплатную DDoS L3/L4-защиту и резервное копирование, а также панель управления собственной разработки и круглосуточную техподдержку.

Ключевым принципом при построении сетевой инфраструктуры стало дублирование всех значимых элементов. Благодаря этому даже при физической поломке оборудования сохранятся как данные клиента, так и полная работоспособность ресурсов пользователя. Для конечных серверов используется широкополосная связь – от двух портов 40 Гбит/сек на каждую ноду. Облако имеет большой запас ёмкости внешних подключений размером более 100 Гбит/сек.

Важным изменением стал новый личный кабинет и адаптивный конфигуратор, позволяющий гибко настраивать необходимые для работы ресурсы сервера, выбирать объём памяти, диска и процессора. Теперь управлять всеми продуктами облака можно в одном месте, а развернуть и запустить сервис получится за 1-2 минуты.

«В облачном решении нам удалось реализовать всё самое необходимое для пользователя – базовые и высокочастотные серверы, снэпшоты, приватные сети, авторизацию по ключу. Были добавлены свободные конфигурации и настраиваемые инструменты для создания образов с автоустановкой, благодаря чему можно экономить и на стоимости оборудования. «Рег.облако» даёт больше гибкости – можно изменять параметры системы, масштабировать ресурсы и оплачивать их по мере использования», – сказал Андрей Фёдоров, менеджер продукта «Рег.облако».

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Инфраструктурой могут пользоваться как профессиональные разработчики, так и новички. Для малоопытных пользователей предлагаются панели управления ISPmanager и Fastpanel, а для продвинутых – стабильные версии Ubuntu, CentOS, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux и готовые шаблоны с Docker, Django, LEMP, LAMP, NodeJS. Также доступна автоматическая установка приложений BitrixVM, Jitsi Meet и Nextcloud.

«Наша компания давно использует облачные технологии для собственной инфраструктуры, мы уверены в их качестве и надёжности – дата-центры расположены в России и спроектированы в соответствии со стандартами Tier III/TIA-942. В ближайшее время мы намерены пройти аттестацию ФЗ-152, расширить на облачные продукты DDoS L7-защиту и запустить облачные базы данных MySQL и PostgreSQL. Запуск платформы стал очередным этапом по перезагрузке наших цифровых продуктов. В дальнейшем мы планируем развивать в облаке IaaS, PaaS, SaaS-решения и добавлять новые зоны доступности облачных сервисов», – отметил Евгений Мартынов, CIO Reg.ru.

Продукт ориентирован на представителей среднего и малого бизнеса, стартапы и ИТ-разработчиков. Облачное решение доступно в рамках двух тарифных сеток: с почасовой и помесячной оплатой на выбор. Пользователь на своё усмотрение может выбрать необходимый объём функциональности и оплачивать только требуемые ресурсы. Таким образом в любой момент работу сервера можно остановить и не платить за неиспользуемые процессор и оперативную память. Минимальная стоимость подписки на использование облака составит 0,55 руб./час или 370 руб./мес.