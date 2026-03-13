«Лаборатория Касперского» усилила безопасность контейнерных приложений СберФакторинг с помощью Kaspersky Container Security

«СберФакторинг», дочерняя компания «Сбера», внедрила Kaspersky Container Security для повышения уровня защиты контейнерных приложений на всех этапах их жизненного цикла — от разработки до эксплуатации. Решение позволило компании усилить контроль над уязвимостями, повысить прозрачность процессов и обеспечить безопасность цифровых сервисов, работающих с финансовыми данными. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Контейнерные технологии сегодня являются основой современной разработки, а безопасность контейнерных сред — одной из наиболее востребованных задач для бизнеса. Это подтверждает практический опыт: решение уже выбрали более 30 российских организаций, включая «Магнит», «Домклик», энергетические компании и другие крупные предприятия.

Необходимость проекта была связана с ростом количества киберугроз, нацеленных на контейнерные среды. В условиях высокой степени цифровизации и интеграции с внешними ИТ-системами «СберФакторингу» требовалось специализированное решение, которое учитывало бы особенности контейнерной архитектуры и требования финансовой отрасли.

Kaspersky Container Security обеспечивает комплексную защиту контейнерных сред и приложений, объединяя контроль оркестрации, реестров, образов и конвейеров разработки. Решение поддерживает интеграцию с CI/CD и системами безопасности, автоматическую инвентаризацию ресурсов, поведенческий анализ контейнеров в рантайме и проверку на соответствие требованиям регуляторов с использованием более 30 баз уязвимостей, включая собственную БДУ от «Лаборатории Касперского», а также сторонние, такие как БДУ ФСТЭК, NIST.

Пилотный проект по интеграции был реализован ИТ-командой «СберФакторинга» при поддержке специалистов «Лаборатории Касперского». В ходе работ была обеспечена совместимость с Rocky Linux, дистрибутивами SberLinux и оркестратором DropApp, что позволило развернуть решение без ограничений. После успешного тестирования управление системой было передано команде информационной безопасности.

В результате внедрения «СберФакторинг» получил комплексную защиту жизненного цикла контейнерных приложений, повысил управляемость инфраструктуры и обеспечил ИТ- и ИБ-командам уверенность в безопасности процессов разработки и эксплуатации.

«Контейнерные приложения — один из важнейших элементов нашей ИТ-инфраструктуры, и с учётом специфики финансового сектора их защита имеет критическое значение. Мы выбрали „Лабораторию Касперского“ за глубокую экспертизу в области информационной безопасности, технологическую зрелость решения и качественную поддержку на всех этапах внедрения и эксплуатации», — сказал Андрей Глушак, директор по информационным технологиям «СберФакторинга».

«Контейнерные технологии прочно вошли в повседневную практику разработки и эксплуатации. Они ускоряют выпуск новых версий, повышают масштабируемость и гибкость. Но с этими преимуществами приходят и риски, особенно когда речь идёт о работе с конфиденциальными данными или критичными бизнес-процессами. Мы в „Лаборатории Касперского“ видим безопасность неотъемлемой частью непрерывного процесса разработки и эксплуатации, и наша задача — предоставить компаниям решения и экспертизу для построения комплексной защиты», — отметил Леонид Кудряшов, руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Container Security.