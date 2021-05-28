Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS

vzLinux для всех

Американская компания Virtuozzo, разработчик ПО для виртуализации, открыла бесплатный доступ к собственной операционной системе VzLinux 8 всем желающим. Это дистрибутив Linux, бинарно полностью совместимый с коммерческим Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8. По заявлению создателей, он способен безболезненно заменить его самый популярный форк (ответвление) – CentOS 8.

VzLinux представляет собой многоцелевой серверный дистрибутив, оптимизированный для запуска в контейнерах, виртуальных и физических (bare-metal) машинах. Он используется в качестве базовой ОС в ряде коммерческих продуктов компании в течение последних 20 лет.

Разработчик предлагает специальную утилиту, которая позволяет осуществить миграцию с CentOS 8 на VzLinux 8 без простоев.

Подоспел очередной претендент на замену CentOS – форку легендарной Red Hat Enterprise Linux

Пользователям доступны шаблоны, которые дают возможность развернуть дистрибутив в качестве гостевой операционной системы с использованием различных гипервизоров (Virtuozzo, OpenVZ и KVM) на глобальных облачных платформах вроде Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform.

Virtuozzo также делает акцент на оперативности выпуска обновлений для своего форка RHEL. Так, согласно и информации, размещенной на сайте vzLinux, апдейты для восьмой версии дистрибутива выходили на 48 дней раньше, чем аналогичные пакеты выпускала Red Hat для своей CentOS 8.

Virtuozzo подготовила установочные образы выпусков Community Edition 8.3-7 и 8.3-53 для архитектуры x86_64: минимальный (занимает около 1,5 ГБ) и полный (около 4,2 ГБ). Также доступны образы для Openstack и Docker.

Планы на будущее

Согласно дорожной карте проекта, в III квартале 2021 г. Virtuozzo подготовит инструмент для «бесшовного» апгрейда инсталляций CentOS 7 до vzLinux 8.

В IV квартале в дистрибутив обещают добавить агент для систем резервного копирования Acronis и начать поставки коммерческой версии продукта – vzLinux Enterprise Edition (EE). Пользователям EE будет предложена техническая поддержка и Live-патчи для ReadyKernel.

В I квартале 2022 г. Virtuozzo планирует выпустить еще одну коммерческую версию – Hoster Edition, нацеленную на серверные системы поставщиков услуг хостинга.

Почему CentOS потребовалась замена

В декабре 2020 г. Red Hat неожиданно объявила, что прекратит поддержку актуальной версии CentOS почти на восемь лет раньше срока – в конце 2021 г. Поддержка предполагает регулярный выпуск важных исправлений ошибок в ядре и прочем ПО, присутствующем в репозиториях дистрибутива.

Сообществом новость была воспринята негативно. В качестве альтернативы компания предложила пользователям перейти на непрерывно обновляемую редакцию – CentOS Stream, которую по степени «экспериментальности» можно расположить между традиционно максимально стабильной RHEL и всегда включающей самое свежее и, как следствие, наименее качественно протестированное ПО Fedora.

Как пандемия изменила подходы к организации рабочего пространства Бизнес

Событие не осталось незамеченным участниками рынка ПО с открытым исходным кодом, и практически моментально новые форки RHEL, позиционируемые разработчиками в качестве замены CentOS, посыпались на сообщество, как из рога изобилия.

Одним из первых был проект Almalinux (первоначально Lenix), о работе над которым в декабре 2020 г. сообщила американская Cloudlinux. В январе 2021 г. Cloudlinux пообещала финансировать разработку нового дистрибутива на уровне $1 млн в год. В конце марта 2021 г. состоялся первый выпуск Almalinux.

Почти синхронно с Cloudlinux о разработке дистрибутива на замену CentOS объявил Грег Курцер (Greg Kurtzer), основатель проекта CentOS. Новый дистрибутив, к созданию которого специалист собирался привлечь «друзей и сообщество», получил название Rocky Linux. Позднее Курцер основал стартап Ctrl IQ, который, как ожидается, выступит в роли спонсора проекта и завязанного на нем стека ПО для облачных сред. Компания уже привлекла $4 млн инвестиций.

Корпорация Oracle, которая около 14 лет занимается разработкой еще одного форка RHEL – Oracle Linux, предложила системным администраторам бесплатный скрипт для безболезненного перевода машин с CentOS на собственный продукт.

Parallels и Virtuozzo

Virtuozzo – это американская компания, которая занимается разработкой ПО для виртуализации, до 2016 г. входившая в состав Parallels. Сегодня это самостоятельная структура со штаб-квартирой в Сиэтле и представительствами в Лондоне и в Москве.

Virtuozzo в 2000 г. стала создателем первой коммерчески доступной технологии виртуализации на уровне операционной системы (контейнеризации). В 2005 г. наработки компании в этой сфере легли в основу проекта OpenVZ с открытым исходным кодом.

Parallels была основана в России в 1994 г. В число ее основателей вошли Сергей Белоусов и Илья Зубарев, но на начальном этапе она была известна под названием Standard & Western Software (Swsoft). Компания занималась созданием ПО на заказ.

В начале XXI века Swsoft приобрела российские компании Plesk и Parallels, после чего сменила название на Parallels. Вследствие объединения основным продуктом компании стала одноименная виртуальная машина для macOS. В настоящее время Parallels разрабатывает виртуальные машины для Windows и Linux, продукт для удаленного запуска приложений Parallels Remote Application Server и мобильное приложение для удаленного доступа Parallels Access.

В своей истории Parallels заключила несколько сделок. Были приобретены конкуренты компании – Sphere, немецкий производитель решений для автоматизации хостинга ModernGigabyte и разработчик приложений удаленного доступа 2X Software. В декабре 2018 г. состоялась еще одна сделка, но на этот раз по приобретению самой Parallels – компанию, как сообщал CNews, купила канадская Corel. В ее портфель перешли такие продукты как Parallels Desktop для Mac, Parallels Toolbox для Windows и Mac, Parallels Access, Parallels Mac Management для Microsoft SCCM, а также Parallels Remote Application Server (RAS), то есть вся линейка Parallels.