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Лицензии ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) теперь доступны в интернет-магазине Softline Store

Лицензии семейства операционных систем «Инферит ОС» теперь можно приобрести в официальном интернет-магазине Softline Store. ОС «МСВСфера АРМ» 9 и «МСВСфера Сервер» 9 подходят для использования как в государственных, так и в коммерческих организациях. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ОС «МСВСфера» — универсальная операционная система на базе ядра Linux, оптимизирована для работы на процессорах с архитектурой X86_64v2 и доступна в двух вариантах: ОС «МСВСфера АРМ» 9 — вариант для рабочих станций, ОС «МСВСфера Сервер» 9 — вариант для серверов.

ОС «МСВСфера» применима в государственных, коммерческих и образовательных организациях. Для использования в коммерческих целях необходимо приобрести лицензию – она доступна в официальном магазине Softline Store, как и другая техника и программное обеспечение от российского ИТ-вендора «Инферит».

ОС «МСВСфера АРМ»

Операционная система для рабочих станций «МСВСфера АРМ» 9 устанавливается на компьютеры, неттопы, ноутбуки, моноблоки и другие устройства для конечных пользователей. К заказу доступны устройства производства «Инферит Техника» с предустановленной российской ОС.

Интерфейс адаптирован и интуитивно понятен пользователям, привыкшим к наиболее популярным операционным системам – MacOS и Windows. «Центр приложений» делает легкими поиск любого необходимого программного обеспечения от почтовых клиентов до видеоигр и приложений для работы с графикой. Все это облегчает перевод сотрудников на отечественную ОС в рамках импортозамещения.

ОС «МСВСфера Сервер»

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Операционная система для серверов может быть установлена на физический или виртуальный сервер. «МСВСфера Сервер» 9 входит в список операционных систем, доступных клиентам российского провайдера «Инферит Облако».

«МСВСфера Сервер» 9 представляет собой полноценную альтернативу Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и его производным, таким как Oracle Enterprise Linux, CentOS, Alma Linux OS, Rocky Linux и совместима с приложениями и сервисами для них, что значительно упрощает миграцию. Система обладает широким функционалом и подходит для использования как в государственных, так и в коммерческих организациях.

Типы лицензий - бессрочная лицензия на срок действия исключительного права. Подписка сроком на 12 месяцев.

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Количество приобретенных лицензий операционной системы регулируется лицензионным соглашением без привязки к определенному оборудованию. Например, после приобретения 50 лицензий для рабочей станции компания имеет право использовать их на 50 компьютерах или ноутбуках, а также в виртуальной среде – и заменять оборудование на новое с сохранением действующей лицензии. Такое же правило действует для «МСВСфера Сервер». Таким образом, организация может обновлять инфраструктуру и переходить на новое оборудование без необходимости задумываться о приобретении новых лицензий.

«Мы рады объявить о том, что лицензии семейства операционных систем «МСВСфера» теперь доступны для покупки в Softline Store. Это позволит нашим потенциальным заказчикам с легкостью приобрести необходимое количество лицензий или собрать ПАК с оборудованием «Инферит Техника». В интернет-магазине Softline Store каждый посетитель сможет выбрать решение под свои нужды среди широкого ассортимента программного обеспечения и аппаратных комплексов. Мы рады, что наши продукты стали ещё доступнее для пользователей», – сказала Александра Залманова, руководитель направления развития Инферит ОС «МСВСфера».

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